La agenda legislativa de las CCAA en 2025: vivienda, rebajas fiscales y regulación de la IA

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - Las comunidades autónomas han activado este año 2025 una agenda legislativa centrada en vivienda, bonificaciones fiscales y regulación de la Inteligencia Artificial (IA), entre otras medidas, aunque algunas regiones también han aprobado ayudas para catástrofes naturales y han desarrollado normas relacionadas con la ciencia. Otras comunidades han optado por leyes relacionadas con Memoria, agricultura, tasas autonómicas y simplificación administrativa, mientras que este año Castilla-La Mancha ha sacado adelante una reforma de su Estatuto. Estas son las principales medidas aprobadas por los Gobiernos regionales, desglosadas por comunidades autónomas y recopiladas por Europa Press: ANDALUCÍA Entre las iniciativas aprobadas en Andalucía destaca la Ley de Vivienda, que contempla aspectos como la creación de áreas prioritarias, esto es, las zonas que presentan más dificultades en el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán las ayudas al alquiler. El Gobierno de Juanma Moreno (PP) también impulsó un decreto ley para agilizar las ayudas a los municipios afectados por las catástrofes públicas. ARAGÓN En Aragón también está la Ley de Vivienda, que actualiza el precio máximo de la vivienda protegida, establece el objetivo de que el alquiler no suponga más del 30% de los ingresos de la familia y refuerza la prohibición de usar viviendas protegidas como alojamientos turísticos. Otro hito es la reforma de la Ley de protección y modernización de la agricultura familiar, cuyos objetivos son la incorporación de jóvenes agricultores y hacer frente a la reducción del número de agricultores y ganaderos. ASTURIAS En Asturias, recientemente se aprobó la Ley de Vivienda, aunque todavía está en trámite parlamentario. Algunas de las novedades de la norma son reconocer la vivienda como derecho subjetivo o plantear la misma como determinante de la salud, y también busca consolidar un parque público de viviendas no enajenable. Por su parte, la Ley de Ciencia crea el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI) y pone en marcha un Cuerpo Superior de Investigación del Principado, una suerte de 'CSIC' asturiano. BALEARES La ley de proyectos estratégicos residenciales de Baleares permite construir casas en suelo rústico "sin dotación de servicios previos" en municipios de más de 20.000 habitantes, aunque el Constitucional tiene que pronunciarse. Y el decreto de lucha contra oferta ilegal da potestad a los inspectores para precintar cautelarmente las viviendas que operen de forma ilegal. CANARIAS El Gobierno de Canarias aprobó la primera Ley de volcanes de España y la regulación del uso de viviendas turísticas a través de la Ley de ordenación sostenible de las mismas. CANTABRIA La Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria establece por primera vez el deber general de promover la simplifcación, reducir la burocracia y los trámites necesarios para poner fin a los procedimientos eternos en la Administración autonómica y local. Mientras, la Ley de Participación Ciudadana persigue que los cántabros se impliquen en la toma de decisiones y que su participación no solo se limite a "votar cada cuatro años". CASTILLA-LA MANCHA En Castilla-La Mancha destaca la reforma del Estatuto de Autonomía 43 años después del alumbramiento del texto original. La iniciativa, que establece que el número de diputados en las Cortes autonómicas se moverá en una horquilla mínima de 25 y un máximo de 55, salió adelante en mayo en el Parlamento castellanomanchego gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP. El Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sacó adelante la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, la Ley del Consejo Social de la Universidad y la Ley de determinación de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, entre otras. CASTILLA Y LEÓN El decreto sobre policía sanitaria mortuaria facilita la ampliación y construcción de cementerios en núcleos de menos de 5.000 habitantes y protege el derecho a la libertad y diversidad religiosa, mientras que la Ley de Bonificaciones fiscales de tasas reduce las tasas veterinarias para explotaciones ganaderas e incluye bonificaciones en las licencias de caza y pesca. CATALUÑA El Gobierno de Salvador Illa (PSC) ha sacado adelante el decreto para "blindar" el alquiler, con multas de hasta 900.000 euros para los propietarios que alquilen por encima de precios máximos y crea un registro obligatorio de grandes tenedores. Otro de los hitos de este año es el Estatuto de Municipios Rurales, que ofrecerá más recursos y flexibilidad administrativa a los pueblos pequeños de Cataluña. COMUNIDAD DE MADRID El decreto de Ordenación de la Formación Profesional refuerza el modelo de FP Dual e introduce módulos transversales de digitalización. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) también ha aprobado el decreto de dependencia para potenciar los cuidados en el hogar. NAVARRA La modificación de la ley para el derecho a la vivienda tiene por objeto dar respuesta a la "situación de emergencia nacional" surgida en Navarra para tratar de favorecer el acceso ciudadano a la vivienda. Y el impuesto a la banca, con el que se estima una recaudación de 20 millones de euros en Navarra. COMUNITAT VALENCIANA La reconstrucción de Valencia tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024 ha centrado la actividad legislativa de la Comunitat Valenciana, con cinco de las 18 leyes o decretos aprobados directamente relacionados con esta tarea, en materias urbanísticas, económicas, de transporte, de Seguridad Social y vulnerabilidad, además de un plan de acción para la zona de L'Albufera y otro para l'Horta de Valencia. EXTREMADURA En Extremadura, el Ejecutivo de María Guardiola (PP) sacó adelante la Ley de concordia y memoria histórica, que provocó un roce con el Gobierno central, y la Ley de ayudas agrarias por desastres naturales. GALICIA Galicia ha sido la primera región en regular por ley el uso de la IA. La norma no solo controla su uso en la Administración y en los servicios públicos, sino que también establece los mecanismos de promoción y apoyo a la implantación de sistemas de IA por parte de las empresas. También ha aprobado la ley que regula la actual televisión pública gallega, que rebaja la mayoría exigida para la elección de su director general. LA RIOJA La Ley del Paisaje de La Rioja dota a la región de un marco jurídico para los planes y programas sectoriales que puedan tener incidencia en el paisaje, mientras que la Ley de Medidas Fiscales de Apoyo al Medio Rural incluye nuevas deducciones en el IRPF para personas que vivan o trasladen su residencia a pequeños municipios. EUSKADI En el País Vasco, la modificación de la Ley de Tasas incluye una tasa por la prestación de servicios de rastreo, rescate o salvamento durante la práctica de actividades consideradas como peligrosas o de riesgo. Esta región también ha aprobado una Ley de vivienda, con medidas para la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%. MURCIA En la Región de Murcia, el Gobierno de Fernando López Miras (PP) dio luz verde a la Ley de incremento del importe de las plazas y del Servicio de Atención temprana en los conciertos sociales para personas mayores y personas con discapacidad, así como la reforma de la Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales.