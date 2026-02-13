La agitación de Trump en la alianza atlántica se cierne sobre el foro de seguridad de Múnich

Por Sarah Marsh y Andrew Gray

BERLÍN/MÚNICH, 13 feb (Reuters) - Un año después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance atacara a los aliados europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, los socios de Washington buscarán trazar un rumbo más independiente, al tiempo que preservan la base de la alianza.

El discurso de Vance en 2025 en la reunión anual de altos cargos de seguridad desencadenó un año de confrontación transatlántica sin precedentes, en el que Estados Unidos parecía decidido a desmantelar gran parte del orden internacional que había ayudado a construir.

La reunión de este año, que comienza el viernes, también se celebra en un contexto de múltiples conflictos, entre ellos la guerra en Ucrania, Gaza y Sudán.

"No recuerdo ningún momento en el que hayamos tenido tantas guerras, crisis y conflictos simultáneos de esa magnitud", dijo Wolfgang Ischinger, el exdiplomático alemán que dirige el foro, en una reunión celebrada esta semana.

"POLÍTICA DE LA BOLA DE DEMOLICIÓN" AMENAZA LA ALIANZA

Las relaciones transatlánticas han sido durante mucho tiempo fundamentales para la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzó como un foro de la Guerra Fría para el debate sobre la defensa occidental. Pero la incuestionable suposición de la cooperación transatlántica que la sustentaba se ha visto trastocada por lo que Ischinger denominó "política de la bola de demolición", en la que "la destrucción generalizada, en lugar de las reformas cuidadosas y las correcciones políticas, está a la orden del día".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha derrocado al líder de Venezuela, ha amenazado a otros países latinoamericanos con acciones militares similares, ha impuesto aranceles tanto a amigos como a enemigos y ha hablado abiertamente de anexionar Groenlandia, una acción que podría poner fin a la alianza de la OTAN.

El discurso pronunciado por Vance el año pasado en la conferencia, en el que acusaba a los líderes europeos de censurar la libertad de expresión y de no controlar la inmigración, fue clave en el deterioro de las relaciones.

El nuevo tono duro del Gobierno de Trump, incluida una grave advertencia de que Europa se enfrenta a la "desaparición de la civilización", ha sacudido a sus aliados, que se han comprometido a aumentar el gasto en sus ejércitos tras décadas de abandono.

Pero la dependencia de Europa del apoyo militar estadounidense tardará años en desaparecer, lo que dejará a Europa en una situación vulnerable mientras persiste el enfrentamiento con Rusia por la guerra de Ucrania.

"En las últimas semanas y meses, quizás por primera vez en mucho tiempo, hemos podido ver con nuestros propios ojos que podemos ser una potencia, especialmente sobre la base de los valores que no estamos dispuestos a abandonar", dijo el canciller alemán Friedrich Merz ante el Parlamento a finales del mes pasado, en referencia a la respuesta de Europa a Trump sobre Groenlandia.

"Hemos podido sentir algo de la felicidad que proviene del respeto por uno mismo", afirmó, señalando, sin embargo, que la UE tendría que hacer más para garantizar su propia seguridad y competitividad económica y poder así imponerse.

La ausencia de Vance este año ha generado expectativas de un tono menos conflictivo por parte de Washington.

El secretario de Estado Marco Rubio encabeza la delegación estadounidense y se espera que adopte una postura más conciliadora en un discurso previsto para el sábado, según Ischinger.

BERLÍN/MÚNICH, 13 feb (Reuters)