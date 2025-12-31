La agrotech murciana Widhoc Smart Solutions adquiere los activos de ec2ce por casi US$1.000.000

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - Widhoc Smart Solutions, empresa tecnológica con sede en Murcia especializada en soluciones digitales para la agricultura de precisión, ha anunciado la adquisición de los activos y la cartera de negocio de ec2ce (Easytosee Agtech), compañía sevillana dedicada al desarrollo de modelos predictivos y algoritmos de inteligencia artificial (IA) para el sector agroalimentario, por un valor cercano al millón de euros. La operación, que incluye tecnología, conocimiento y soluciones avanzadas basadas en machine learning y análisis de datos, permite a Widhoc fortalecer y ampliar su oferta orientada a la optimización de cultivos, la mejora en la toma de decisiones agronómicas y el incremento de la eficiencia y sostenibilidad del sector primario. ec2ce aporta capacidades predictivas clave que se integran directamente en la plataforma propia de Widhoc. Widhoc se consolidó en 2024 como una de las compañías españolas con mayor crecimiento del ámbito agritech, gracias al desarrollo de soluciones innovadoras en sensores inteligentes, gestión eficiente del agua y digitalización de explotaciones agrícolas. La adquisición se enmarca en una estrategia de crecimiento integral, apoyada por un ecosistema tecnológico sólido en el que TK Analytics Group actúa como partner clave, aportando desarrollo de software, analítica avanzada, arquitectura de datos y escalabilidad de plataformas. El activo diferenciador de Widhoc es su plataforma SaaS 4eGrowth, una solución unificada que integra datos de sensores en campo, información satelital, modelos predictivos e inteligencia artificial. Esta herramienta permite a agricultores, técnicos y organizaciones agrarias monitorizar cultivos en tiempo real, anticipar riesgos, optimizar el uso de recursos —especialmente el agua— y mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones. La incorporación de los activos de ec2ce acelera la evolución funcional de 4eGrowth y su expansión a nuevos mercados. La operación se suma a la colaboración estratégica con GranIOT, especializada en teledetección aplicada a la agricultura, en la que Widhoc ya ha invertido y mantiene una estrecha relación. Esta alianza refuerza la combinación de datos satelitales, sensores en campo e IA como palancas fundamentales para la transformación de la gestión agrícola.