La aib ofrecerá premios en metálico a todos los medallistas de boxeo de los juegos de parís

29 mayo (Reuters) - La Asociación Internacional de Boxeo (AIB) ofrecerá premios en metálico a todos aquellos que se proclamen campeones y medallistas olímpicos en los Juegos de París de este año, según anunció el organismo el miércoles. El organismo no organiza el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le retirara el reconocimiento el año pasado. En función de la clasificación de los boxeadores en los Juegos del 26 de julio al 11 de agosto, la IBA anunció que concederá 100.000 dólares a los medallistas de oro, 50.000 dólares a los de plata y 25.000 dólares a los de bronce. La medida se produce tras una similar del Atletismo Mundial, que en abril anunció que sería el primer organismo rector en ofrecer 50.000 dólares en premios a sus campeones olímpicos, a partir de París este año. "Los medallistas de oro del torneo de boxeo de París recibirán una importante recompensa económica de 100.000 dólares. De esta cantidad, el atleta recibirá 50.000 dólares, su Federación Nacional recibirá 25.000 dólares y su entrenador recibirá 25.000 dólares", dijo en un comunicado el presidente de la IBA, Umar Kremlev. "Nuestros atletas y sus esfuerzos deben ser apreciados. La IBA ofrece oportunidades e invierte considerablemente en nuestros boxeadores, ellos siguen siendo el centro de atención, y seguiremos apoyándoles a todos los niveles." Kremlev añadió que el compromiso total del fondo de premios en metálico ascendía a más de 3,1 millones de dólares y se distribuiría entre más de 100 boxeadores. "Estamos dando un claro ejemplo a muchos de cómo las federaciones internacionales deberían tratar a sus campeones", dijo Chris Roberts, secretario general de la IBA. "Se trata de un apoyo real con acciones reales, algo que se ha vuelto raro en el entorno deportivo internacional. Estamos contentos de ser el deporte líder en tener esta oportunidad de apoyar a nuestros boxeadores y recompensarles por su duro trabajo y dedicación." El COI decidió en junio retirar el reconocimiento a la AIB por no haber completado las reformas sobre gobernanza, finanzas y cuestiones éticas. Los torneos de boxeo de los Juegos de París están organizados por el COI, pero se teme que quede excluido de futuros Juegos, ya que se trata de un deporte que no figura en el programa inicial de Los Ángeles 2028. (Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; edición de Alison Williams y Christian Radnedge; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters