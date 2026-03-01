La AIE observa los acontecimientos en Oriente Medio y su posible impacto, según su director

1 mar (Reuters) -

La Agencia Internacional ‌de ‌la ⁠Energía (AIE) está siguiendo de cerca los ​acontecimientos ⁠en ⁠Oriente Medio y ​sus posibles repercusiones en ‌los mercados ​mundiales del ​petróleo y el gas y en los flujos comerciales, dijo su director, ​Fatih Birol, en ⁠una publicación en X.

"Hasta ‌la fecha, los mercados han estado bien abastecidos", dijo, añadiendo que está en contacto ‌con los ministerios de los principales ⁠productores de ‌la región ⁠y con ⁠los Gobiernos de la AIE para tratar la situación. (Reporte de ‌Kanjyik Ghosh ​en Barcelona. Edición de David Goodman; editado en español ‌por Tomás Cobos)