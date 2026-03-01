La AIE observa los acontecimientos en Oriente Medio y su posible impacto, según su director
1 mar (Reuters) -
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está siguiendo de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y sus posibles repercusiones en los mercados mundiales del petróleo y el gas y en los flujos comerciales, dijo su director, Fatih Birol, en una publicación en X.
"Hasta la fecha, los mercados han estado bien abastecidos", dijo, añadiendo que está en contacto con los ministerios de los principales productores de la región y con los Gobiernos de la AIE para tratar la situación. (Reporte de Kanjyik Ghosh en Barcelona. Edición de David Goodman; editado en español por Tomás Cobos)