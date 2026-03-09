La AIE pidió la liberación conjunta de reservas de petróleo de emergencia en reunión del G7: japón

TOKIO, 9 mar (Reuters) - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pidió una liberación coordinada de reservas petroleras de emergencia durante una reunión en línea con los ministros de Finanzas de los países del Grupo de los Siete (G7) el lunes, informó la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, en una rueda de prensa.

"La AIE pidió a cada país que liberara de forma coordinada las reservas de petróleo", dijo Katayama, después de que los ministros se reunieron en línea para debatir el impacto de la guerra en Irán en los mercados, que el lunes vieron cómo los precios del petróleo se disparaban a más de US$119 el barril.

(Reporte de Makiko Yamazaki; edición en español de Javier López de Lérida)