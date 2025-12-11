LA NACION

La AIE recorta la previsión de superávit del mercado mundial de petróleo para 2026

La AIE recorta la previsión de superávit del mercado mundial de petróleo para 2026

LONDRES, 11 dic (Reuters) -

En su último informe mensual sobre el mercado petrolero, publicado el jueves, la Agencia Internacional de la Energía elevó sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, al tiempo que recortó sus pronósticos de crecimiento de la oferta, lo que implica un superávit ligeramente más estrecho para el mercado el próximo año.

La agencia, con sede en París, prevé ahora que la oferta mundial de petróleo supere a la demanda en 3,84 millones de barriles diarios, frente al superávit de 4,09 millones de barriles diarios estimado en su informe de noviembre.

La AIE revisó al alza sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo debido a la mejora de las perspectivas macroeconómicas y a que "la ansiedad por los aranceles ha remitido en gran medida".

Por otra parte, la agencia espera que el crecimiento de la oferta sea ligeramente inferior al previsto en 2025-2026, ya que las sanciones a Rusia y Venezuela afectan a las exportaciones. (Información de Robert Harvey en Londres; edición de Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

