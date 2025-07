La alcaldesa de Cubelles (Barcelona) afirma que no le constan denuncias ni avisos de desaparecidos

BARCELONA, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - La alcaldesa de Cubelles (Barcelona), Rosa Fonoll, ha afirmado que no le constan denuncias ni avisos de desaparecidos, en alusión a las dos personas a las que se sigue buscando este domingo porque hay testigos de dos personas arrastradas por el río Foix el sábado. Al preguntarle los periodistas si puede ser una falsa alarma, ha respondido: "Podría ser si no hay denuncia, si nadie busca a nadie y no hemos recibido ninguna llamada ni nada". "A media tarde (del sábado) nos enteramos de la posible desaparición de dos personas, y estamos en este tema, a ver, pensando en su veracidad", ha explicado a la prensa. Y en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press ha dicho que "hay testigos de que se vio como un adulto y un menor estaban mirando la pasarela de madera y cayeron al agua. Estas personas están segurísimas de que fue así". DÓNDE LES BUSCAN En declaraciones a los periodistas, el jefe del operativo y subinspector de Bombers de la Generalitat, Ricard Costa, ha declarado que "la hipótesis es que les arrastró la corriente en la dirección del río": el testigo les vio a unos 177 metros de la línea de costa, en el margen norte del Foix. Con el criterio de los técnicos, la búsqueda se centra desde 200 metros más arriba del último sitio donde se les vio hasta la zona de la desembocadura; además, se trabaja en otras zonas de tierra y del mar.