Carmen Moriyón dijo que su ciudad "debe brillar con grandes eventos" aparte de esta gran cita futbolística del año 2030

OVIEDO, 24 Feb. 2024 (Europa Press) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha afirmado este fin de semana que "una ciudad no se puede lanzar al vacío sin saber antes si hay agua", al respecto de que este enclave asturiano opte a ser una de las sedes para el Mundial de fútbol masculino del año 2030.

"Hay ciertos riesgos que, por responsabilidad con la ciudadanía, no se deben asumir. Como yo entiendo la política, una ciudad no se puede lanzar al vacío sin saber antes si hay agua. Seamos claros, el futuro de esta ciudad no depende de financiar un Mundial con dinero público", dijo Moriyón este viernes en un vídeo colgado en sus redes sociales.

En ese sentido, señaló que "Gijón no depende de la FIFA" ya que la ciudad "debe brillar con grandes eventos, pero sobre todo Gijón debe brillar por sí misma". "El futuro de esta ciudad, que es mucho, se escribe día a día. Y vamos a por ello", añadió la alcaldesa.

En el mismo vídeo, y aunque le gustaría anunciar esa posibilidad de sede mundialista, Moriyón afirmó que tiene una "responsabilidad" y que eso "debe anteponer siempre lo racional a lo sentimental".

"Nada sería tan satisfactorio como saber cuánto cuesta organizar el Mundial, quiénes lo vamos a pagar y de qué forma. La realidad, sin embargo, es que en esa carrera, en esa necesidad de tener algo más que ilusión, Gijón en este momento está sola", comentó al respecto.

Así, apuntó que año y medio después de que comenzara a hablarse de la candidatura de Gijón, el ayuntamiento "sigue sin saber quién la paga". "Sin conocer algo tan básico como eso es imposible aceptar las exigencias de la FIFA", agregó antes de explicar que si algo "sale mal", la ciudad quedaría "hipotecada".

"Lo fácil en política hoy día es firmar, hacerse la foto y dejar el problema para más tarde. No es mi estilo. No es el estilo de este equipo de gobierno. Y creo honestamente que no es el estilo que debe marcar el futuro de Gijón", aseguró Moriyón, para luego zanjar que su forma de ser "valiente" en este momento "es no jugar, ni especular, ni dilapidar el dinero de todos vosotros".