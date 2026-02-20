La alemana Daniela Maier logra el oro olímpico en skicross acrobático

La alemana Daniela Maier se proclamó campeona olímpica en el skicross del esquí acrobático de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, este viernes en Livigno.

En la final, Maier se impuso a la suiza Fanny Smith y a la sueca Sandra Naeslund, que se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Para Maier se trata de su segunda medalla olímpica, después de haberse colgado el bronce en esta prueba hace cuatro años en Pekín.

La única representante latinoamericana en esta modalidad, la chilena Stéphanie Joffroy, quedó eliminada en los octavos de final, sin poder mejorar por lo tanto la mejor posición olímpica de su carrera, el decimosexto lugar de su debut hace doce años en Sochi 2014.

La esquiadora freestyle francochilena disputó, a sus 34 años, sus terceros Juegos Olímpicos.