La alemana Hensoldt reduce un 35% sus números rojos hasta septiembre con unas pérdidas de US$30 millones

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La firma alemana especializada en sensores para aplicaciones de defensa y seguridad Hensoldt ha registrado unas pérdidas netas atribuidas de 30 millones de euros en los primeros nueve meses del año, casi un 35% menos que los 'números rojos' de 46 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas presentadas por la compañía germana este viernes.

En tanto, la facturación alcanzó los 1.536 millones de euros, un 11,54% más que los 1.377 millones de euros del mismo periodo de 2024.

Asimismo, el resultado neto de explotación (Ebit) de Hensoldt se situó en 48 millones de euros, un 17,07% más que los 41 millones de euros del acumulado de los tres primeros trimestres del ejercicio anterior.

Mientras, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 211 millones de euros, un 12,83% más que los 187 millones de euros del curso previo.

De este modo, el margen de ebit sobre la facturación fue del 3,12% (2,97% al cierre de septiembre del año anterior), mientras que el margen de ebit ajustado sobre los ingresos fue del 13,73%, en línea, aunque ligeramente superior, al 13,58% obtenido 12 meses antes.

Por otro lado, la cartera de pedidos de la compañía germana en el acumulado de los nueve primeros meses del año se situó en 2.017 millones de euros, un 8,67% más que los 1.856 millones de euros registrados entre enero y septiembre de 2024.

"El gasto en defensa en Alemania y Europa sigue cobrando impulso y la transición energética empieza a tener un impacto tangible. Esto se refleja no solo en nuestra cartera de pedidos, sino también, cada vez más, en nuestras plantas de producción", ha destacado el consejero delegado de Hensoldt, Oliver Dörre.

"De este modo, asumimos la responsabilidad de las capacidades de defensa de Europa. Como socio fiable de nuestros clientes, nuestro objetivo ahora es satisfacer la creciente demanda con la máxima eficiencia y calidad", ha añadido el directivo.

En cuanto a las previsiones, la empresa ha revisado a la baja sus expectativas para la facturación y las ha situado en torno a 2.500 millones de euros para 2025 (entre 2.500 y 2.600 millones en las estimaciones anteriores), mientras que sus cálculos sobre el Ebitda ajustado se sitúan ahora en torno al 18%.

Hensoldt tiene su sede en Taufkirchen, cerca de Múnich, y desarrolla soluciones de sensores para aplicaciones de defensa y seguridad.

En ese sentido, la compañía colabora con empresas como la española Indra, con la que a finales del pasado junio completó la producción de los primeros radares MK1 para el Eurofighter.