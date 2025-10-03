LA NACION

La Alianza Bancaria Net-Zero cesa sus operaciones

Economía: La Alianza Bancaria Net-Zero cesa sus operaciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La Alianza Bancaria Net-Zero cesa sus operaciones
La Alianza Bancaria Net-Zero cesa sus operaciones

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) cesará sus operaciones "de inmediato", después de que los miembros del grupo bancario mundial contra el cambio climático hayan votado a favor de transformar la organización tras perder esta a importantes miembros de ambas orillas del Atlántico.

"Los miembros de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) han votado a favor de la transición desde una alianza basada en membresías y de establecer su guía como marco", ha indicado a Europa Press un portavoz de la organización. "Como resultado de esta decisión, la NZBA cesará sus operaciones de inmediato", ha añadido.

Creada en 2021, la NZBA llegó a contar hasta con 150 miembros, aunque en los últimos meses, y especialmente tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, ha perdido a miembros tan representativos como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs y Wells Fargo.

A pesar del cese de operaciones, la Guía para el Establecimiento de Objetivos Climáticos para los Bancos y los recursos de apoyo para su implementación, que constituyen el marco bancario global más utilizado, centrado específicamente en el establecimiento de objetivos de descarbonización, "permanecerán a disposición del público".

De este modo, los bancos de todo el mundo podrán seguir utilizando y consultando estos recursos para desarrollar y ejecutar sus propios planes de transición a cero emisiones netas.

LA NACION
Más leídas
  1. El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría
    1

    El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría

  2. El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado, acusado de narcotráfico
    2

    El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado

  3. La mina de Guatemala de la que Espert dijo que cobró está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
    3

    La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado

  4. El presidente de una multinacional explicó cómo el país puede ser una potencia agrícola
    4

    “Oportunidad única”: el presidente de una multinacional explicó cómo el país puede ser una potencia agrícola

Cargando banners ...