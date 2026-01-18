La alianza de la OTAN está en juego por pugna arancelaria de EEUU sobre Groenlandia

El orden mundial "tal y como lo conocemos" y el futuro de la alianza de la OTAN están en juego por la amenaza de imponer aranceles blandida por Donald Trump, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, que afirmó que no duda del apoyo europeo.

"No tengo ninguna duda de que existe un fuerte apoyo europeo", aseguró el canciller, Lars Lokke Rasmussen, en una visita a Noruega, un país que también está bajo la amenaza de aranceles de Estados Unidos por participar en una misión militar en este territorio autónomo de Dinamarca, que el mandatario republicano afirma que quiere tomar.