La Alianza por una Alimentación Saludable pide al Gobierno regular la publicidad de alimentos insanos dirigida a niños

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La Alianza por una Alimentación Saludable insta al Gobierno a dar el "paso definitivo" y presentar de "forma inmediata" el decreto para regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia. "La infancia merece entornos saludables, libres de presiones comerciales que condicionen su alimentación. Y protegerla no es solo un deber ético, es una obligación legal y un compromiso político", apunta la Alianza en un comunicado. Las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Alimentación Saludable también han expresado su valoración positiva por la respuesta de la Presidencia del Gobierno a la carta enviada recientemente por las organizaciones. En la carta, la Alianza solicitaba retomar "sin más dilaciones" el proceso de aprobación del real decreto que regulará la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a la infancia y la necesaria mediación para que "no sea bloqueada por ningún Ministerio como ocurrió hace dos años a causa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación". En su respuesta, el presidente ha trasladado el compromiso del Gobierno con la protección de la infancia frente a los riesgos que supone la exposición masiva a mensajes publicitarios que promueven hábitos alimentarios poco saludables. Así mismo, informa que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de su Secretaría General de Consumo y Juego, continúa trabajando en el desarrollo de este decreto. Desde la Alianza se valora este compromiso como "un paso importante". Sin embargo, considera que "no se puede obviar que el decreto lleva más de dos años de retraso y que, durante este tiempo, miles de niñas y niños han estado expuestos a una publicidad agresiva que fomenta el consumo de productos ultraprocesados, con graves consecuencias para su salud presente y futura". La Alianza señala que "el Gobierno dispone ya del respaldo técnico, científico, institucional y social necesario para aprobar esta norma. La protección de la infancia no puede seguir esperando. No se trata de una medida cosmética: hablamos de una herramienta de salud pública fundamental, coherente con el Plan Estratégico Nacional contra la Obesidad Infantil 2022-2030 y con los compromisos internacionales asumidos por España, como la reciente adhesión al Plan de Aceleración de la OMS". Las organizaciones miembro de la Alianza por una Alimentación Saludable son: Justicia Alimentaria, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Amigos de la Tierra y Medicus Mundi.