La AMA "no favoreció" a China en el caso del dopaje de nadadores, según un informe

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), criticada por su gestión del caso de 23 nadadores chinos que dieron positivo en 2021 pero que no fueron sancionados, "no favoreció" al país asiático, según el informe provisional de un fiscal independiente, publicado este martes.

Este informe, que se da a conocer a poco más de dos semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de París-2024, fue encargado después de que la televisión alemana ARD revelara en abril el control positivo de 23 nadadores chinos por trimetazidina, antes de los Juegos de Tokio en 2021.

La conclusión del mismo es que la decisión de la AMA de "no recurrir" la decisión de la Agencia China Antidopaje (CHINADA) ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fue "razonable".

"Nada en el dosier, que está completo, sugiere que la AMA mostrara favoritismo o complacencia, que haya favorecido de alguna manera a los 23 nadadores controlados positivos por trimetazidina entre el 1 y el 3 de enero de 2021, cuando procedió al examen de la decisión de la CHINADA de archivar el procedimiento emprendido en su contra", se puede leer en el informe.

El texto, que tiene carácter provisional y que todas las partes deseaban tener antes de los Juegos de París, exonera a la AMA, objeto de críticas por esta cuestión en las últimas semanas.

Estados Unidos ha abierto por su parte una investigación federal sobre el asunto.

El New York Times también participó de las revelaciones sobre el caso.

La AMA insiste en que no cometió ninguna falta al aceptar el argumento de las autoridades chinas sobre "una contaminación alimentaria" en un hotel.

Eric Cottier, fiscal suizo jubilado, recibió en abril el encargo de examinar la gestión del caso por parte de la AMA y establecer si había "tomado partido" en favor de China. Todo ello en un contexto de declaraciones cruzadas y críticas entre el presidente de la AMA, Witold Banka, y el patrón de la lucha antidopaje estadounidense, Travis Tygart.

Si bien la CHINADA se comprometió a "cooperar activamente" con este informe, afirmó recientemente que no divulgaría "nunca", como deseaba Estados Unidos, los detalles de su investigación sobre los 23 nadadores.

Varios de esos nadadores ganaron medallas en los Juegos de Tokio en 2021 y once de ellos están seleccionados para participar en los Juegos de París.

"El informe muestra que hemos seguido las reglas", celebró el polaco Witold Banka este martes en declaraciones a la AFP, considerando que el caso es utilizado "como una herramienta en una guerra geopolítica".

"Si ese caso se hubiera dado en otro país que no fuera China no hubiera atraído la atención", añadió, apuntando que considera "peligroso para el futuro" de la lucha antidopaje que un país se ponga a "investigar a otros países", en alusión a la investigación lanzada en Estados Unidos.

Después de conocer la conclusión del informe provisional, la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) mostró su desacuerdo.

"Desde el principio, nuestro objetivo es descubrir la verdad y los hechos en favor de los deportistas limpios. Mientras los dirigentes de la AMA no compartan ese objetivo y no dejen de escupir contra toda voz disidente, no tendremos confianza en el sistema antidopaje mundial", sentenció la USADA.

En una entrevista exclusiva con la AFP, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmó en abril que tenía "total confianza en la Agencia Mundial Antidopaje".

El COI financia en parte a esta organización que vela por la lucha antidopaje de manera global.

