La AMA responde que el positivo de Sinner está "a millones de kilómetros" del dopaje

El positivo de Jannik Sinner está "a millones de kilómetros de un caso de dopaje", declaró este martes un alto responsable de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), cuatro días después del acuerdo entre el número 1 del tenis y la institución para que cumpla tres meses de suspensión.

"Las conclusiones científicas que recibimos mostraron que no podía tratarse de un caso de dopaje intencional, incluso porque se trataba de una microdosis", declaró el asesor general de la AMA, Ross Wenzel, a BBC.

"La AMA recibió mensajes de personas que consideraban que la sanción era demasiado severa y otros que era demasiado poco. Tal vez sea una indicación de que, incluso si no todos están de acuerdo, esta sanción está en el nivel correcto", agregó.

Controlado dos veces positivo al clostebol en marzo de 2024, Sinner fue absuelto cinco meses después por la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (Itia), que aceptó la defensa del jugador, según la cual el producto prohibido se había encontrado en su organismo sin su conocimiento y sin intención de hacer trampa.

Sin embargo, la AMA decidió llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para obtener una condena de hasta dos años al jugador, pero anunció el sábado que retiró su apelación después de llegar a un acuerdo con Sinner, quien aceptó una suspensión de tres meses.

- Djokovic apunta al 'favoritismo' -

El lunes Novak Djokovic exhortó a las instancias del tenis mundial a revisar el sistema antidopaje, apuntando a las "incoherencias" en el trato hacia las estrellas Sinner e Iga Swiatek con respecto a jugadores peor clasificados.

"La mayoría de los jugadores con los que he hablado en vestuarios, no sólo estos últimos días, sino también los últimos meses, no están satisfechos con la forma en que se ha gestionado todo el proceso", declaró Djokovic desde Doha sobre el positivo de Sinner, que solo se anunció cinco meses después de que se produjera.

"La mayoría de los jugadores no sienten que sea algo justo. La mayoría de los jugadores sienten que hay favoritismo. Parece que puedes casi influir en el resultado si eres un jugador de alto nivel, si tienes acceso a los mejores abogados", añadió el serbio, actual N.7 del mundo.

- Halep, menos facilidades -

Wenzel explicó el modus operandide la AMA: "Cuando recibimos casos, tratamos de examinarlos desde un punto de vista técnico, operativo, y no lo hacemos con miedo de lo que dirán las personas, los políticos o cualquier otro".

La AMA decidió en enero no recurrir la suspensión de un mes infligida a la segunda del ranking femenino, la polaca Iga Swiatek, después de dar positivo en trimetazidina, un mediacamento cardíaco prohibido. En el momento del control era la N.1, como Sinner.

Por el contrario, otra antigua N.1, Simona Halep, fue condenada por la Itia a cuatro años de suspensión en 2022 por un control positivo a un producto para combatir la anemia (roxadustat).

Después de muchos meses de lucha, la jugadora logró explicar que había sido víctima de un suplemento alimenticio contaminado y el TAS redujo su pena a nueve meses.

Pero la rumana no llegó a recuperar el nivel que le permitió alcanzar el trono mundial en octubre de 2017, y que ocupó durante un total de 64 semanas a lo largo de su carrera. Se retiró hace dos semanas a los 33 años.

