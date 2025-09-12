LA NACION

La Amazonia y el Pantanal de Brasil reciben el máximo galardón internacional de turismo de experiencias

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Mirante do Gavião Amazon Lodge, situado en el Amazonas, y el Caiman Pantanal, en Mato Grosso do Sul, ambas en Brasil, reciben el máximo galardón internacional en turismo de experiencias de la mano del PURE Life Experiences 2025, celebrado del 8 al 11 de septiembre en Marrakech (Marruecos).

Mirante do Gavião, reconocida con el Change Maker Award, desarrolla iniciativas socioambientales de gran impacto, como el proyecto Educación Ribeirinha, lanzado hace dos años y que está construyendo 23 escuelas a lo largo del río Negro.

Por su parte, el Caiman Pantanal, que recibió el Conservation Award, cuenta con programas de conservación ambiental, como el Onçafari para la preservación del jaguar o el Instituto Arara Azul, que protege al guacamayo azul.

"Este logro reafirma el compromiso de Brasil con un turismo responsable y regenerativo, que encanta a viajeros de todo el mundo mientras genera beneficios duraderos para el medio ambiente y las comunidades locales", afirmó el presidente de Embratur (Instituto Brasileño de Turismo), Marcelo Freixo.

Ambas iniciativas reconocidas por la Unesco como Patrimonios Naturales de la Humanidad y Reservas de la Biosfera, están directamente vinculadas a 'Feel Brasil', un programa de Embratur en alianza con Sebrae Nacional que presenta experiencias transformadoras de norte a sur del país.

Esta iniciativa fue finalista en los Skift Idea Awards 2025, un galardón que destaca las experiencias innovadoras del turismo internacional.

