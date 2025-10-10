La amenaza arancelaria de Trump a China hunde el dólar

Por Karen Brettell y Amanda Cooper

NUEVA YORK, 10 oct (Reuters) -

El dólar cayó el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con aumentar los aranceles contra China, reavivando las preocupaciones sobre cómo la guerra comercial afectará a la economía estadounidense.

* Trump también dijo que podría cancelar una reunión prevista con el presidente chino, Xi Jinping, y se quejó en las redes sociales de lo que llamó los planes de China de mantener como rehén a la economía mundial después de que China ampliara drásticamente sus controles de exportación de tierras raras el jueves.

* Los comentarios hicieron subir al euro y al yen frente al billete verde, mientras que las divisas vinculadas a los productos básicos y las materias primas, incluido el dólar australiano, cayeron.

* El índice del dólar bajó por última vez un 0,4% a 98,99. Todavía está en camino de una ganancia semanal del 1,66%, la mayor desde septiembre de 2024, después de que el yen japonés y el euro se vieran perjudicados esta semana por las preocupaciones fiscales en sus regiones.

* Los operadores también están atentos a las señales sobre cuándo reabrirá el gobierno federal de Estados Unidos y publicará datos que determinarán la política de la Reserva Federal.

* El yen subió por última vez un 0,86% frente al billete verde, hasta 151,73 por dólar. Sin embargo, el dólar se encamina a una ganancia semanal del 2,9%, su mayor avance desde septiembre de 2024. El yen se ha debilitado desde los 147,44 yenes por dólar del pasado viernes.

* El euro subió un 0,38% en el día, a US$1,1607, pero se dirigió a su mayor caída semanal desde julio, a 1,15%, debido a la agitación política en Francia.

* El presidente Emmanuel Macron dio la bienvenida a los principales líderes políticos a una reunión decisiva en el Elíseo antes de un plazo autoimpuesto a última hora del viernes para nombrar a un nuevo primer ministro, mientras que el jefe del banco central del país advirtió que el desorden político estaba minando el crecimiento.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin cayó un 2,98% a US$117.568.

(Información adicional de Ankur Banerjee en Singapur; Editado en español por Carlos Serrano, Javier Leira y Juana Casas)