La amenaza de la IA golpea a las acciones de software europeas

Por Samuel Indyk y Danilo Masoni

LONDRES, 3 feb (Reuters) -

Un brusca caída de las acciones de las empresas europeas de software, análisis de ⁠datos y publicidad se aceleró ⁠el martes, ya que los modelos actualizados de inteligencia artificial suscitaron nuevas dudas sobre si las empresas existentes pueden defender sus modelos de negocio, lo que pone de relieve ⁠la amenaza disruptiva ‌que ​supone esta tecnología para sectores que antes se consideraban ganadores de la IA.

Según los operadores y ​analistas, uno de los catalizadores de la venta masiva de acciones del martes fue la ‌introducción del complemento legal de Anthropic para su chatbot de ‌IA generativa Claude.

La medida provocó una caída de ​más del 10% en las acciones de la británica RELX

y la holandesa Wolters Kluwer , que prestan servicios de análisis al sector jurídico.

"Se suponía que las empresas de software serían las ganadoras de la IA", dijo Lars Skovgaard, estratega senior de inversiones de Danske Bank.

"Pero, de repente, empiezas a preocuparte por si podrás recuperar el dinero (de tus inversiones en IA) y si las actualizaciones te dejarán atrás".

Las acciones de RELX han caído más de un 45% desde ⁠su máximo de febrero del año pasado.

El drástico cambio en el precio de las acciones de RELX, que se había convertido ​en una de las diez mayores empresas por capitalización bursátil de Gran Bretaña el año pasado, es un ejemplo del impacto que la IA está teniendo en el sector del software europeo. La alemana SAP, que hace menos de un año era la empresa más valiosa de Europa, cayó más de un 16% la semana pasada, después de que sus previsiones de ingresos por la nube no cumplieron con las expectativas, ⁠lo que le hizo perder 40.000 millones de dólares en un solo día. Sus acciones bajaban un ​1,9% el martes y un 40% desde el máximo del año pasado. Otras empresas especializadas en servicios profesionales también caían. Experian, Sage Group, London Stock Exchange Group y Pearson bajaban entre el 4,2% y el 8%.

Las empresas de publicidad también se vieron ‍sometidas a presión. Las acciones de la francesa Publicis

se desplomaron más de un 8,5% tras los resultados de la empresa.

Publicis, el mayor grupo publicitario del mundo por capitalización bursátil, dijo que había destinado aproximadamente 900 millones de euros (1.060 millones de dólares) a adquisiciones en 2026, centrándose en tecnologías basadas en inteligencia artificial y activos de datos.

Según una encuesta de ​Barclays a inversores compradores publicada el lunes, las agencias de publicidad se consideran la parte más expuesta de los medios de comunicación europeos a la inteligencia artificial, con WPP , Omnicom y Publicis en los primeros puestos de los "perdedores de la IA".

(1 dólar = 0,8481 ‍euros) (Reportaje de Samuel Indyk y Danilo Masoni; edición en español de Javier López de Lérida)