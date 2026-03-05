La ampliación del conflicto con Irán amenaza las exportaciones de cereales y el suministro de fertilizantes de Brasil

Por Ana Mano y Roberto Samora

SAO PAULO, 5 mar (Reuters) - Los agricultores brasileños podrían verse afectados por el conflicto creciente en Oriente Medio, según analistas y datos ‌comerciales que muestran que la región ‌es ⁠un destino clave para las exportaciones agrícolas de Brasil y un importante proveedor de fertilizantes como la urea.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que a su vez ha lanzado ataques ​contra otros ⁠países de la ⁠región y ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, podrían provocar la cancelación de contratos ​de granos y la escasez de fertilizantes en Brasil, que depende en gran medida de las importaciones.

Los transportistas están ‌sopesando la posibilidad de descargar los cargamentos de granos en Omán para ​evitar problemas en el golfo Pérsico, según la ​consultora Argus.

"La alternativa sería cancelar los envíos (de granos)", dijo Argus a Reuters. "Tampoco está claro si los cargamentos podrían entregarse en Omán y, desde allí, enviarse a sus destinos finales por camión o ferrocarril".

Los cargamentos a granel, como el maíz, entran en Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz, según Arthur da Anunciacao Neto, propietario de la agencia marítima Alphamar Agencia Maritima.

La amenaza para el transporte ​marítimo en aguas cada vez más peligrosas ha elevado el costo de los seguros marítimos, dijo. Diez barcos partirán hacia Irán en los próximos días con más de 600.000 ⁠toneladas de soja y harina de soja brasileñas, según datos de Alphamar. Esos cargamentos, dependiendo de las circunstancias, podrían desviarse a otros destinos, dijo ‌Neto.

Irán fue el principal destino de las exportaciones de maíz de Brasil el año pasado, con la compra de unos 9 millones de toneladas, lo que representa el 20% de los envíos. La mayor parte del maíz de Brasil se envía en la segunda mitad del año.

RUTAS DE TRANSPORTE CREATIVAS

Los productores de fertilizantes de Oriente Medio, especialmente Irán, también son importantes proveedores de los agricultores brasileños.

Los datos de la consultora Agrinvest muestran que Brasil cubrió el 100% de sus necesidades de urea con ‌importaciones en 2025. Se estima que el 41% de esas importaciones, o casi 3 millones de toneladas métricas, pasaron por el ⁠estrecho de Ormuz antes de llegar a Brasil, según los datos.

Francisco Vieira, director de la consultora Agroconsult, dijo que ‌la guerra probablemente restringirá el suministro de urea y aumentará los precios a corto plazo.

"No se ⁠espera que llegue nada de Irán", dijo Vieira. "Ni siquiera sabemos si sus fábricas están ⁠siendo bombardeadas".

Los datos del Gobierno muestran que Brasil importó 7,7 millones de toneladas de urea el año pasado, y los envíos procedentes de Irán representaron menos del 2,5% de esa cantidad.

Sin embargo, los envíos de Irán suelen pasar por Omán debido a las sanciones de Estados Unidos que afectan a la liquidación del comercio internacional con partes iraníes, y las estimaciones privadas ‌sugieren que Irán es el origen de entre 1,3 ​y 1,4 millones de toneladas de las importaciones anuales de Brasil.

"La ausencia de proveedores de Oriente Medio provocará un desequilibrio en el suministro (de urea)", dijo Renato Françoso, de StoneX, a Reuters. Oriente Medio exporta aproximadamente 22 millones de toneladas de urea, lo que representa alrededor del 40% del comercio mundial, dijo. (Reporte de ‌Ana Mano y Roberto Samora. Edición de Brad Haynes y Kirsten Donovan. Editado en español por Daniela Desantis)