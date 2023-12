El delito por el que pedían su extradición no se da en España

MADRID, 13 Dic. 2023 (Europa Press) -

La Audiencia Nacional dejó en libertad el pasado 1 de diciembre al presidente de la 'Asociación de Amistad con Corea', Alejandro Cao de Benós, después de su comparecencia ante el juez Ismael Moreno para estudiar su posible extradición a EEUU porque tiene nacionalidad española, arraigo en el país y porque el delito por el que es perseguido desde 2022, infringir la ley de protección internacional de capitales de EEUU, no existe en España o en EEUU.

Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, que añaden además que Cao de Benós ya tiene una medida cautelar vigentes desde 2022 por un juzgado de Murcia, que acordó en otra causa retirarle el pasaporte. Cabe recordar que el detenido además de la nacionalidad española también tiene la de Corea del Norte por su vínculo con el país asiático.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a Alejandro Cao de Benós, reclamado por EEUU, el pasado 1 de diciembre en la estación Madrid-Puerta de Atocha. Se enfrenta a un delito que puede acarrear 20 años de cárcel por organizar en 2018 varias conferencias sobre criptomonedas y blockchain en la capital de Corea del Norte, saltándose así la prohibición de las sanciones impuestas por EEUU, el embargo.

Según informó la Policía, la investigación para su localización comenzó a mediados de octubre, cuando los agentes recibieron información por parte de Interpol apuntando a que el fugitivo, requerido por las autoridades norteamericanas, podría encontrarse en España.

El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía confirmó la presencia del prófugo en Cataluña, "pudiendo estar usando documentación falsa". Los investigadores averiguaron que partía en un tren desde Barcelona dirección Madrid, siendo identificado y detenido a su llegada a Madrid.

Enlace con corea

En el pasado, Cao de Benós hizo de enlace a muchos periodistas de habla hispana para realizar reportajes en Corea del Norte y él mismo participó en documentales o tertulias defendiendo siempre al régimen de Kim Jong Un. Se presentaba como funcionario del gobierno norcoreano y se hacía pasar por una especie de embajador.

En abril de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la acusación formal contra el ciudadano español Alejandro Cao De Benós por un delito de conspiración por colaborar con un ciudadano estadounidense para que Corea del Norte evadiera las sanciones impuestas por Washington mediante el uso de criptomonedas.

Las fuentes jurídicas consultadas matizan que la orden internacional de detención cursada por EEUU no es por fraude o estafa sino por infringir la ley de proteccion internacional de capitales de EEUU, y según jurisprudencia de la AN, en un caso parecido se denegó la entrega "por falta de tipicidad". No consta, aseguran, que haya infringido ninguna norma europea o de España, por lo que no parece que haya doble tipicidad.