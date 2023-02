La AN estudia este martes si extradita a Argentina a un pastor de la 'Iglesia Conexión con Dios' por abuso de menores

La Audiencia Nacional estudiará este martes si extradita a Argentina a un pastor de la 'Iglesia Conexión con Dios' al que se le acusa de realizar tocamientos a menores de edad valiéndose de su posición.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el reclamado, habiéndose ganado la confianza de padres y menores de edad en el desempeño de su función como pastor "y presuntamente con la intención de satisfacer sus deseos libidinosos, realizó tocamientos y actos de carácter sexual respecto de menores de edad".

Así, el Ministerio Público recoge hasta siete hechos que se produjeron entre 2017 y 2021 en los que se ve un patrón en el acusado, que aprovechaba las estancias de los menores en su casa para realizarles tocamientos en los genitales, fotografiarles desnudos o realizarles felaciones.

El fiscal indica que estos hechos se tipifican en la legislación argentina como abusos sexuales a menores, y que según el Código Penal español son constitutivos del delito de agresión sexual contra menor, por lo que se da el requisito para la extradición de la doble incriminación --que sea delito en ambos países--.

La nacionalidad española

Además, recuerda que el delito no ha prescrito, que no hay una motivación política en la reclamación y que las penas que conlleva son mayores de un año pero que las previstas en Argentina no son "inhumanas o degradantes".

Dado que el acusado tiene la nacionalidad española, la Fiscalía recuerda que esto podría conllevar la denegación de la extradición de acuerdo al artículo 7 del tratado con Argentina. Pero añade que "no es procedente acoger tal causa de denegación dada la naturaleza de los hechos, así como que la prueba de los mismos se funda básicamente en declaraciones de testigos víctimas que residen en Argentina".

"Además, en Argentina se encuentran las pruebas y no consta que en España se haya seguido juicio por los mismos hechos", apunta.

Europa Press