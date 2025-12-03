La AN responde al PSOE que le reclama todos los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha respondido al PSOE que su petición es "suficientemente clara" y le requiere todos los pagos en metálico realizados entre los años 2017 y 2024, además de sus justificantes.

"Con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos", señala el juez instructor del 'caso Koldo' en un auto de este miércoles, recogido por Europa Press.

Fue la semana pasada cuando el PSOE pidió al juez que aclarara si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados durante esos siete años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, algo que para los socialistas sería excesivo, ya que advierten de que podrían acabar en manos de sus adversarios políticos. O solo los realizados a las personas investigadas en la causa, lo que entendían más razonable.

