ROMA, 17 nov (Reuters) - La antorcha olímpica recorrerá 12.000 kilómetros por Italia en los dos meses previos a los Juegos Olímpicos de Invierno de febrero, anunciaron el lunes los organizadores.

El relevo pasará por lugares turísticos famosos, como el Coliseo de Roma y el Gran Canal de Venecia, y se detendrá en ciudades del sur, como Palermo y Nápoles, para despertar el entusiasmo en zonas en las que los deportes invernales no tienen gran importancia.

Los Juegos, del 6 al 22 de febrero, serán copatrocinados por Milán y la estación dolomítica de Cortina d'Ampezzo.

"Cada paso del relevo por nuestras ciudades recordará al mundo el poder del deporte para tender puentes y derribar barreras", dijo Giovanni Malago, presidente de la Fundación Milano Cortina 2026, añadiendo que el viaje celebrará "la esencia de Italia".

El relevo de la antorcha comenzará el 26 de noviembre, cuando la llama se encienda en Olimpia, la cuna griega de los antiguos Juegos.

La llama será entregada a las autoridades italianas en Atenas el 4 de diciembre y comenzará su viaje por Italia desde Roma dos días después. Pasará las Navidades en Nápoles, recibirá el Año Nuevo en la ciudad meridional de Bari y llegará a Cortina el 26 de enero, exactamente 70 años después de la ceremonia inaugural de los Juegos de 1956.

El relevo comenzará cada día a las 7:30 (06:30 GMT) y concluirá unas 12 horas más tarde con el encendido del pebetero en la última ciudad del día. Concluirá en Milán, en el estadio de San Siro, el 6 de febrero por la tarde.

(Escrito por Keith Weir; editado en español por Carlos Serrano)