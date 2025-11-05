La AP-7 abre un carril en L'Aldea pero está cortada en L'Ampolla (Tarragona) por camión incendiado

TARRAGONA, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La AP-7 mantiene un carril abierto este martes a las 14.20 horas en la AP-7 en L'Aldea en sentido sur por el incendio de un camión que se ha producido cerca de las 13.00, pero la misma vía está cortada a la altura de L'Ampolla (Tarragona), por lo que se están realizando desvíos del tráfico hacia la N-340. Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado, hay unos siete kilómetros de retenciones desde la Ametlla de Mar (Tarragona) hasta L'Ampolla en sentido sur. Por otro lado, cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat ya han sofocado el fuego tras el incendio del vehículo.