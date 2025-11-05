La apertura de una tienda de Shein en París atrae a manifestantes y cazadores de gangas

Por Mimosa Spencer

PARÍS, 5 nov (Reuters) -

Manifestantes con pancartas de "Vergüenza para Shein" se reunieron frente a unos grandes almacenes de París el miércoles, horas antes de la apertura de la primera tienda permanente del minorista de moda rápida en línea, en medio de feroces críticas a su modelo de negocio de bajo coste. Decenas de compradores también hacían cola frente a los grandes almacenes BHV antes de la apertura de Shein a las 13.00 horas (1200 GMT) y los trabajadores de la tienda repartían pasteles a la cola.

La Société des Grands Magasins (SGM), que espera que la apertura atraiga a una clientela más joven a sus grandes almacenes BHV, en dificultades, se puso en contacto con la empresa china para establecer una concesión. Cinco de los grandes almacenes regionales de SGM también albergarán tiendas Shein.

ACUSA A SHEIN DE PERJUDICAR EL COMERCIO MINORISTA

Sin embargo, el plan ha suscitado las críticas de políticos y minoristas franceses, que afirman que el modelo de negocio de bajo coste de Shein supone una ventaja injusta y ha perjudicado las calles francesas. El descubrimiento de muñecas sexuales infantiles en el sitio web de Shein ha provocado nuevas protestas, y el martes las autoridades francesas dijeron que investigarían la plataforma junto con otras por la supuesta difusión de contenidos que incluyen pornografía infantil en sus mercados. Shein dijo que había sancionado a los vendedores y aplicado una prohibición a las muñecas sexuales.

"Hoy estoy muy orgulloso de dar por primera vez en el mundo una dimensión física a esta marca Shein", dijo el miércoles Frdric Merlin, propietario de SGM, a BFM TV.

Shein intenta demostrar que puede influir positivamente en los minoristas franceses en lugar de robarles clientes, y en el metro de París hay carteles que anuncian una oferta para el día de la inauguración: todo lo que los compradores gasten en Shein, lo obtendrán como vale para gastar en otras tiendas de BHV.

No se conoce el volumen de negocio de Shein en Francia y la empresa no respondió a Reuters cuando se le preguntó por sus ingresos en el país, pero según su último "informe de transparencia" exigido por la UE en virtud de la normativa sobre grandes plataformas, Shein tuvo 27,3 millones de usuarios medios mensuales en Francia entre febrero y julio.

A nivel mundial, Shein obtuvo 37.000 millones de dólares de ingresos en 2024 y 1.300 millones de dólares de beneficios, según un comunicado de su empresa matriz Roadget Business Pte Ltd en Singapur. (Información de Dominique Patton, Helen Reid, Inti Landauro; edición de Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)