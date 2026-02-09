La aplastante victoria electoral de Takaichi allana el camino para recortes fiscales en Japón

Por Leika Kihara y John Geddie

TOKIO, 9 feb (Reuters) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, renovó el lunes su compromiso de reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos, después de que una histórica victoria electoral aumentara las posibilidades de aplicar medidas de estímulo que han sacudido los mercados financieros.

El Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, actualmente en el poder, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del domingo, su promesa de aliviar los gastos domésticos mediante la suspensión durante dos años del impuesto del 8% sobre los alimentos, una medida que ella ha calificado como "un sueño largamente acariciado".

"Una política fiscal responsable y proactiva es el núcleo de la transición política", dijo Takaichi en una rueda de prensa, en la que prometió "la fecha más temprana posible" para la suspensión del impuesto, al tiempo que descartó la emisión de nueva deuda para lograrlo.

"Debemos sacar a Japón de una política fiscal excesivamente restrictiva y de la falta de inversión

En lo que parece un voto de confianza a la política fiscal de Takaichi, las acciones alcanzaron máximos históricos, mientras que los bonos a muy largo plazo revirtieron su debilidad inicial. El yen subió después de que una advertencia verbal del máximo representante diplomático de Japón en materia monetaria mantuviera a raya a los bajistas.

Anteriormente, los inversores, recelosos de la incertidumbre sobre cómo Japón, que soporta la mayor carga de deuda del mundo desarrollado, financiaría la propuesta, habían provocado una venta masiva de bonos del Estado, lo que empujó al yen hacia mínimos históricos frente a otras divisas. Algunos analistas habían apuntado que el fuerte mandato de Takaichi podría darle margen para retirarse del plan, con las fuertes derrotas en las urnas de los partidos de la oposición que pedían recortes fiscales aún más audaces.

DEBATES ENTRE PARTIDOS PARA DECIDIR EL CALENDARIO Y LAS ALTERNATIVAS

Takaichi dijo que los debates entre los partidos sobre bienestar social y fiscalidad ayudarían a acordar un calendario y formas de financiar la suspensión, ya que el Gobierno barajaba alternativas como ingresos no tributarios y recortes a las subvenciones existentes.

Añadió que el Gobierno revisaría su enfoque de la planificación presupuestaria, con el fin de facilitar la financiación a largo plazo de la inversión empresarial en áreas de crecimiento.

En entrevistas televisivas el día anterior, a medida que se iban conociendo los resultados, había dicho que actuaría con rapidez para cumplir la promesa.

Analistas afirman que el mayor control de Takaichi sobre el poder dejará de lado la resistencia de los "halcones" fiscales dentro de su propio partido.

"Aunque hay algunos miembros del PLD que tienen reservas sobre la idea, el resultado de las elecciones ha aumentado las posibilidades de una reducción del impuesto sobre el consumo", dijo Ryutaro Kono, economista jefe para Japón de BNP Paribas.

"La primera ministra ha dicho en repetidas ocasiones que la política fiscal anterior ha sido demasiado restrictiva. Está claro que es una firme defensora de la revisión de la política fiscal actual impulsada por el Ministerio de Finanzas y los expertos fiscales del PLD

(1 dólar = 156,7500 yenes)

(Información de Leika Kihara; información adicional de John Geddie, Tamiyuki Kihara y Yusuke Ogawa; edición de Lincoln Feast y Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)