La apnea del sueño acelera el envejecimiento, pero el tratamiento puede revertirlo

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) han descubierto que la apnea obstructiva del sue帽o (AOS) no tratada tambi茅n acelera el proceso de envejecimiento biol贸gico, si bien que un tratamiento adecuado puede ralentizar o posiblemente invertir la tendencia, seg煤n publican en el 'European Respiratory Journal'.

La AOS afecta a millones de personas y est谩 relacionada con un mayor riesgo de hipertensi贸n, ataques card铆acos, derrames cerebrales, diabetes y muchas otras enfermedades cr贸nicas.

La prueba de aceleraci贸n de la edad consiste en un an谩lisis de sangre que analiza el ADN y utiliza un algoritmo para medir la edad biol贸gica de una persona. El fen贸meno de que la edad biol贸gica de una persona supere su edad cronol贸gica se denomina "aceleraci贸n epigen茅tica de la edad" y est谩 relacionado con la mortalidad general y las enfermedades cr贸nicas.

"La aceleraci贸n de la edad no es exclusiva de la AOS; puede estar causada por diversos factores ambientales como el tabaquismo, la mala alimentaci贸n o la contaminaci贸n --explica el doctor Ren茅 Cortese, profesor adjunto del Departamento de Salud Infantil y del Departamento de Obstetricia, Ginecolog铆a y Salud de la Mujer--. En la cultura occidental, no es infrecuente que las personas experimenten una aceleraci贸n epigen茅tica de la edad, pero quer铆amos saber c贸mo afecta la AOS a la aceleraci贸n sist茅mica de la edad en comparaci贸n con quienes no padecen esta afecci贸n".

El equipo de Cortese estudi贸 a 16 adultos no fumadores a los que se les hab铆a diagnosticado AOS y los compar贸 con ocho sujetos de control sin esta afecci贸n para evaluar el impacto de la AOS en la aceleraci贸n epigen茅tica de la edad durante un per铆odo de un a帽o. Tras un an谩lisis de sangre de referencia, el grupo con AOS recibi贸 un tratamiento de presi贸n positiva continua en las v铆as respiratorias (CPAP) durante un a帽o antes de volver a someterse a la prueba.

"Nuestros resultados descubrieron que las alteraciones del sue帽o inducidas por la AOS y los niveles m谩s bajos de ox铆geno durante el sue帽o promovieron una aceleraci贸n de la edad biol贸gica m谩s r谩pida en comparaci贸n con el grupo de control", resalta Cortese.

"Sin embargo, los pacientes con AOS que se adhirieron a la CPAP mostraron una desaceleraci贸n de la edad epigen茅tica, mientras que las tendencias de aceleraci贸n de la edad no cambiaron para el grupo de control --a帽ade--. Nuestros resultados sugieren que la aceleraci贸n de la edad biol贸gica es al menos parcialmente reversible cuando se aplica un tratamiento eficaz de la AOS".

Cortese asegra que la clave del 茅xito de la CPAP para frenar la aceleraci贸n de la edad es la fuerte adherencia al uso del dispositivo durante al menos cuatro horas por noche. No est谩 claro c贸mo afectar谩 la aceleraci贸n de la edad a los resultados cl铆nicos y c贸mo se aplica a otros grupos de riesgo o a los ni帽os con AOS.

"Dado que los ni帽os con AOS reciben un tratamiento diferente al de los adultos, esta investigaci贸n plantea muchas preguntas --precisa Cortese--. Tenemos que aprender m谩s sobre los mecanismos y la biolog铆a que hay detr谩s de estos hallazgos. Es una investigaci贸n muy emocionante y que invita a la reflexi贸n".