La aprobación a la gestión económica de Trump alcanza su punto más bajo, según encuesta AP-NORC

WASHINGTON (AP) — El apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en temas de economía e inmigración ha caído sustancialmente desde marzo, según una nueva encuesta de AP-NORC, la última indicación de que dos temas emblemáticos que lo llevaron a ser elegido hace poco más de un año podrían convertirse en lastres mientras su partido comienza a prepararse para las elecciones de mitad de legislatura de 2026.

Solo el 31% de los adultos en Estados Unidos aprueban ahora cómo está manejando Trump la economía, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de LA NACION-NORC. Esto supone un descenso desde el 40% en marzo y es la aprobación económica más baja que ha registrado en una encuesta de AP-NORC en su primer o segundo mandato.

El presidente republicano también ha tenido dificultades para recuperarse del descontento de la población en otros temas, como su gestión del gobierno federal, y no ha visto un aumento en la popularidad ni siquiera después de que los demócratas del Congreso capitularan en la práctica para poner fin a un cierre gubernamental récord el mes pasado.

Quizás lo más preocupante para Trump, quien se ha vuelto cada vez más sinónimo de su partido, es que ha caído en temas que eran grandes fortalezas. Hace apenas unos meses, el 53% de los estadounidenses aprobaban la gestión de Trump en materia de lucha contra el crimen, pero la cifra ha caído al 43% en la nueva encuesta. Ha habido un descenso similar en inmigración, del 49% de aprobación en marzo al 38% ahora.

La nueva encuesta ilustra claramente cómo Trump ha tenido problemas para mantener las victorias políticas desde su regreso al cargo. Incluso la seguridad fronteriza, un tema en el que su aprobación sigue siendo relativamente alta, ha disminuido ligeramente en los últimos meses.

La buena noticia para Trump es que su aprobación general no ha caído de forma tan drástica. La nueva encuesta encontró que el 36% de los estadounidenses aprueban la forma en que está manejando su trabajo como presidente, lo que representa una ligera disminución desde el 42% en marzo. Esto indica que si bien algunas personas no están contentas con elementos concretos de su estrategia, podrían no estar dispuestas a decir que está haciendo un mal trabajo como presidente. Y aunque el descontento está aumentando entre los republicanos en ciertos temas, en gran medida todavía lo apoyan.

Aprobación menguante en economía, incluso entre los republicanos

Los republicanos están más descontentos con el desempeño de Trump en la economía de lo que estaban en los primeros meses de su mandato. Aproximadamente siete de cada diez republicanos, el 69%, aprueban cómo Trump está gestionando la economía en la encuesta de diciembre, una disminución del 78% en marzo.

Larry Reynolds, un jubilado de 74 años y votante republicano de Wadsworth, Ohio, dijo que cree en el plan de Trump de imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos, pero piensa que las tasas han aumentado demasiado, creando un "círculo vicioso ahora donde en realidad no están justificando los aranceles".

Reynolds también dijo que cree que la inflación se convirtió en un problema durante la pandemia de coronavirus y que la economía no se recuperará rápidamente, independientemente de lo que haga Trump. "No creo que sea algo realmente pronto. Creo que simplemente tomará tiempo", expresó.

La base de Trump todavía lo apoya en gran medida, lo cual no siempre fue el caso de su predecesor, el demócrata Joe Biden. En el verano de 2022, solo alrededor de la mitad de los demócratas aprobaban la gestión económica de Biden. Dos años más tarde, y poco antes de que se retirara de la carrera presidencial de 2024, el descontento se había extendido a unos dos tercios de los demócratas.

Sin embargo, de manera más amplia, no hay indicios de que los estadounidenses piensen que la economía ha mejorado desde que Trump asumió el cargo. Aproximadamente dos tercios de los adultos en Estados Unidos, el 68%, continúan diciendo que el rendimiento de la economía del país es "pobre". Eso no ha cambiado desde la última vez que se hizo la pregunta en octubre, y está en línea con las opiniones durante el último año de Biden en el cargo.

Por qué Trump obtiene más aprobación en seguridad fronteriza que en inmigración

Las calificaciones de aprobación de Trump en inmigración han disminuido desde marzo, pero la seguridad fronteriza sigue siendo un tema relativamente fuerte para él. La mitad de los adultos en Estados Unidos, el 50%, aprueban cómo Trump está manejando la seguridad fronteriza, lo cual es solo un poco más bajo que el 55% que aprobaba en septiembre.

La relativa fortaleza de Trump en seguridad fronteriza se debe en parte a los demócratas e independientes. Aproximadamente un tercio de los independientes, el 36%, aprueban a Trump en la frontera, mientras que el 26% le da su visto bueno en inmigración.

Jim Rollins, un independiente de 82 años en Macon, Georgia, dijo que cree que cuando se trata de cerrar la frontera, Trump ha hecho "un buen trabajo", pero espera que el gobierno reconsidere sus esfuerzos de deportación masiva.

"Sacar a la gente del jardín de infantes, y la gente que va a casa para el Día de Acción de Gracias, sacándolos de un avión. Si son criminales, desde luego", dijo Rollins, quien dijo que apoyó a Trump en su primera elección pero no desde entonces. "Pero los porcentajes, según las propias estadísticas del gobierno, dicen que no son criminales. Simplemente no se registraron, y tal vez cruzaron la frontera a escondidas, y han estado aquí durante 15 años".

Otras encuestas han mostrado que aumentar la seguridad fronteriza es más popular que deportar inmigrantes, incluso aquellos que viven en el país de forma ilegal. Casi la mitad de los estadounidenses dijeron que aumentar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México debería ser "una alta prioridad" para el gobierno en la encuesta de AP-NORC de septiembre. Solo alrededor de tres de cada diez dijeron lo mismo sobre deportar a inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización.

Shaniqwa Copeland, una independiente de 30 años y auxiliar de salud en el hogar en St. Augustine, Florida, dijo que aprueba la gestión general de Trump de la presidencia, pero cree que sus acciones en inmigración han ido demasiado lejos, especialmente cuando se trata de agentes federales enmascarados que lideran grandes redadas.

"Ahora simplemente están deteniendo a cualquiera", dijo Copeland. "Simplemente detienen a la gente, agarran a cualquiera. Es una locura".

La atención médica y la gestión del gobierno siguen siendo escollos para Trump

Aproximadamente tres de cada diez adultos en Estados Unidos aprueban cómo Trump está manejando la atención médica, una ligera disminución desde noviembre. La nueva encuesta se realizó a principios de diciembre, mientras Trump y el Congreso luchaban por encontrar un acuerdo bipartidista para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expirarán a fin de mes.

Esa lucha por la atención médica también fue la fuente del reciente cierre del gobierno. Aproximadamente un tercio de los adultos en Estados Unidos, el 35%, aprueban cómo Trump está gestionando el gobierno federal, una disminución del 43% en marzo.

Pero algunos estadounidenses pueden ver a otros como responsables de los problemas del país, además de Trump. Copeland está descontenta con el sistema de atención médica del país y piensa que las cosas están empeorando, pero no está segura de si culpar a Trump o a Biden.

"Hace un par de años, podía encontrar un dentista y sería fácil. Ahora, tengo un proveedor de atención médica diferente, y es muy difícil encontrar cobertura dental con ellos", dijo. "Y las personas que aceptan ese seguro, tienen tantas citas programadas para mucho más adelante porque hay mucha gente en él".

La encuesta de AP-NORC de 1.146 adultos se realizó del 4 al 8 de diciembre utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos cuatro puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.