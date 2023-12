Con siete de los once titulares el lunes en la semifinal de Fluminense en el Mundial de Clubes por encima de los 33 años, la apuesta del técnico Fernando Diniz por la veteranía sigue dando réditos al club brasileño, vigente campeón de la Copa Libertadores, que el viernes tiene cita para coronarse campeón del mundo.

Un penal provocado por Marcelo (35 años), una solvente actuación de Fábio (43 años) bajo palos y una exhibición de velocidad del rocoso central Felipe Melo (40 años) sirvieron al 'Tricolor' para imponerse 2-0 al campeón egipcio Al-Ahly y lograr plaza para la final, donde el club de Río ya espera al ganador de la otra semifinal, entre Manchester City y Urawa Red Diamonds de Japón.

La presencia en el once inicial -el mismo que saltó para conquistar la Libertadores en noviembre ante Boca Juniors (2-1 en la prórroga)- del lateral derecho de 33 años Samuel Xabier, del volante Paulo Henrique Ganso, de 35, del extremo Keno (34 años), o del delantero argentino Germán Cano (35) atestiguó que el técnico del 'Fluzao', que lo es también de la selección brasileña, no mira la cédula de identidad de sus hombres, y que su valentía no se limita solo a su juego ofensivo y sin complejos.

La víspera del partido ante el campeón de la Champions de África, Diniz fue cuestionado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que varios jugadores del 'Flu' tuviesen problemas para aguantar el ritmo y la velocidad que impondrían los egipcios.

"La gente puede percibirlo de esa forma. Yo veo un equipo de jugadores sumamente talentosos, que nos enseñan cada día los caminos para ser campeones, sobre todo porque todos son multicampeones: Keno, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Fábio, David Braz, Cano, entre otros", explicó el técnico de 49 años, apenas seis más que su arquero titular.

- Ejemplo para los jóvenes -

"Son personas comprometidas con su trabajo. Para mí es una gran alegría trabajar con ellos", agregó. "Aprovechamos mucho la inmensa categoría y el profesionalismo de esos jugadores, de la generosidad que tienen con todos en el Fluminense, de las enseñanza que transmiten a los más jóvenes".

El partido ganado por el 'Fluzao' en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda vino a reforzar las tesis de Diniz, quien volvió a ser preguntado sobre sus soldados con más batallas en sus piernas.

Marcelo "marcó la diferencia. La jugada más importante del partido fue suya. Felipe Melo hizo un partido brillante, sólido y fue dueño de la situación".

Si la acción del penal de Marcelo fue decisiva, no resutó menos importante para el devenir del partido el corte providencial de Melo cuando el veloz sudafricano Percy Tau se plantaba solo ante Fábio en una contra del Al-Ahly.

Melo se convirtió en ese partido en el jugador de campo de más edad en jugar un partido del Mundial de Clubes.

"Es un verdadero orgullo para mí, a mis 40 años, jugar este Mundial de Clubes y batir este récord", afirmó para la FIFA.

"A los 40 años, salir campeón de la Libertadores y, además, ser uno de los jugadores importantes en esta conquista, llegar al Mundial de Clubes y jugar el Mundial de Clubes, es emotivo", añadió este trotamundos del fútbol con pasado en el fútbol español (Racing de Santander y Almería) y en algunos grandes de Italia como Juventus e Inter, pero que ya entrado en la cuarentena puede proclamarse campeón del mundo.

