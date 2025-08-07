La argentina Pampa Energía recorta sus pérdidas un 21% en el segundo trimestre de 2025, hasta los 22 millones

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

La energética argentina Pampa Energía obtuvo unas pérdidas de US$26 millones (22 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una mejora del 21% respecto al mismo período del año anterior debido a ganancias por instrumentos financieros, según informó la compañía en un comunicado.

Las ventas entre abril y junio cayeron un 3% hasta situarse en los US$486 millones (416 millones de euros) como consecuencia de las menores entregas en el Plan Gas y de la baja de precios en petroquímica y crudo.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de US$239 millones (204 millones de euros) en el segundo trimestre, una cifra que supone un retroceso del 17% en comparación con los mismos tres meses de 2024, mientras que los costes operativos netos aumentaron un 15% interanual hasta los US$84 millones (71 millones de euros) por las mayores compras de energía y costes de mantenimiento.

Por productos, la producción de hidrocarburos descendió un 7% en el segundo trimestre del ejercicio hasta los 84.100 barriles de petróleo diarios. En este segmento destaca el repunte del 47% de la producción de petróleo hasta los 8000 barriles de crudo diarios frente a la caída del 11% en la producción de gas.

Asimismo, la generación de electricidad disminuyó un 7% hasta los 4704 gigavatios por hora (GWh) y el volumen vendido de productos petroquímicos registró un alza del 12% hasta las 125.000 toneladas.

La deuda neta ascendió hasta los US$712 millones (609 millones de euros) por los mayores desembolsos en capital de trabajo e inversiones de desarrollo en Rincón de Aranda.

Pampa Energía destaca en su informe financiero la financiación de US$2000 millones (1712 millones de euros) que recibió VMOS, el consorcio integrado por esta compañía en conjunto con YPF, Vista, PAE, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol, para construir el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Esta compañía participa con un 10,2% en VMOS y cuenta con un contrato de transporte en firme de 50.000 barriles de petróleo diarios, además de capacidad de almacenamiento y despacho.