La argentina YPF gana un 96% menos en el primer semestre, hasta los 41 millones

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

La petrolera estatal argentina YPF registró un beneficio neto de US$48 millones (41 millones de euros) en el primer semestre de 2025, una cifra que supone un retroceso del 96% respecto al mismo período del ejercicio anterior, según informó la compañía en un comunicado. Las ventas se situaron en los US$9249 millones (7944 millones de euros), sin cambios a nivel interanual, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado disminuyó un 3% hasta los US$2369 millones (2035 millones de euros) en los primeros seis meses del año.

Entre abril y junio, YPF alcanzó unas ganancias de US$58 millones (49 millones de euros) frente a las pérdidas de US$10 millones (8 millones de euros) registradas en el primer trimestre de este año, si bien supone un recorte del beneficio neto del 89% respecto al mismo período de 2024.

La petrolera justifica que su salida de pérdidas responde a la mayor demanda estacional de gas y gasoil, además del incremento de exportaciones de petróleo, granos y harinas.

Respecto a la producción, el total aumentó un 3% en el primer semestre de 2025 hasta los 548.900 barriles equivalentes de petróleo con un repunte del 3%, respectivamente, de la producción de crudo y de gas natural.

Por su parte, los costes operativos aumentaron un 1,6% en el primer semestre del año hasta los US$3273 millones (2810 millones de euros).

Asimismo, las inversiones se situaron en los US$2374 millones hasta junio (2038 millones de euros), sin variación respecto al año anterior, mientras que la deuda neta registró un alza del 18% hasta los US$8833 millones (7584 millones de euros).

YPF anunció hace dos días la compra de dos bloques pertenecientes a TotalEnergies situados en Vaca Muerta por un total de US$500 millones (429 millones de euros), una inversión que supondrá un impulso en su producción de hidrocarburos en los próximos meses.