La Armada de Bélgica vigila la actividad de un buque ruso de investigación en aguas del mar del Norte

BRUSELAS, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Armada de Bélgica ha informado este miércoles de que vigila la actividad de un buque ruso de investigación en aguas del mar del Norte ante las sospechas de que pueda estar cartografiando infraestructuras críticas europeas.

Según ha confirmado la propia Armada belga, el patrullero 'Pollux' se ha desplegado para vigilar las actividades del buque ruso 'Almirante Vladimirsky', un barco de investigación ruso que se encuentra en la zona económica exclusiva de Bélgica.

Las sospechas se centran en las actividades de este buque que, según informes a los que hace referencia la Armada, ha sido utilizado en el pasado por Moscú para cartografiar infraestructuras críticas como gaseoductos, cables submarinos de internet y electricidad o parques eólicos en alta mar. "Todas ellas son esenciales para nuestras redes de energía y comunicaciones", ha indicado.

La cuestión de la seguridad de las infraestructuras críticas se puso de relevancia a finales de 2024 cuando en el lapso de unos días importantes cables de telecomunicaciones dejaron de funcionar en el mar Báltico. Uno de ellos conectaba Finlandia y Alemania, mientras que el otro iba de Suecia a Lituania. Entonces, se pusieron las miradas sobre el buque chino 'Yi Peng', aunque una investigación posterior no halló indicios de que dañara de forma intencional los cables.

A principios de año la OTAN anunció una nueva operación de vigilancia naval en el mar Báltico para aumentar la presencia militar y disuadir cualquier ataque en esta zona. La misión está compuesta de fragatas, aeronaves de patrullaje aéreo, satélites submarinos y drones de vigilancia.