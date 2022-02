La Armada de Israel participa por primera vez en unas maniobras navales internacionales lideradas por EEUU

En las mismas participan países con los que Israel no mantiene relaciones, como Arabia Saudí o Pakistán

MADRID, 1 Feb. 2022 (Europa Press) -

La Armada de Israel participará por primera vez en unas maniobras navales encabezadas por Estados Unidos y en las que están integrados decenas de países, incluidos algunos con los que Israel no cuenta con relaciones diplomáticas, entre ellos Arabia Saudí o Pakistán.

"La Armada israelí se unirá a 60 flotas navales para las Maniobras Marítimas Internacionales (IMX"), ha dicho el Ejército de Israel a través de su cuenta en la red social Twitter. Las maniobras arrancaron el lunes y cuentan por primera vez por primera vez con la participación de unidades israelíes.

"Por primera vez, nuestra Flotilla 3 y la Unidad de Guerra Subacuática entrenará con la Quinta Flota estadounidense en el mar Rojo. Esperamos fortalecer la seguridad y la cooperación global", ha agregado en su mensaje. Alrededor de 9.000 efectivos de 60 países participan en las maniobras.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han detallado que estas maniobras, que arrancaron en 2012 de forma bianual, se extenderán durante tres semanas y terminarán el 17 de febrero, con parte de las mismas llevándose a cabo en el Golfo Pérsico, el mar Arábigo, el golfo de Omán y la parte norte del océano Índico.

Así, la Armada estadounidense afirmó el lunes en un comunicado que "no sólo es el mayor ejercicio naval multinacional en Oriente Próximo, sino el mayor ejercicio no tripulado a nivel mundial, con más de 80 sistemas no tripulados de diez naciones participando".

"Este nivel de representación de muestra la determinación compartida de presentar un orden internacional basado en normas", dijo Brad Cooper, comandante de las Fuerzas Navales del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). "Es una oportunidad única de incrementar nuestras capacidades e interoperabilidad mientras se fortalecen los lazos marítimos", zanjó.