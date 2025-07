La Armada de Rusia inicia maniobras militares a gran escala con más de 150 buques y 15.000 efectivos

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La Armada de Rusia ha iniciado este miércoles unas maniobras que se extenderán hasta el domingo y que incluirán el despliegue de 15.000 efectivos de tres de sus flotas en el océano Pacífico, el océano Ártico y los mares Báltico y Caspio. "La Armada rusa ha empezado a llevar a cabo las maniobras 'Tormenta de Julio'", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram, donde ha destacado que las mismas estarán encabezadas por el comandante en jefe de la Armada, el almirante Alexander Moiseyev. Así, ha resaltado que "está planeado que durante las maniobras se pongan a prueba la preparación de los grupos de fuerza de las flotas y flotillas a la hora de resolver tareas operativas no estándar y el uso de armas de precisión y largo alcance, sistemas no tripulados, armas modernas y equipamiento militar". "La tripulación de los barcos practicarán el despliegue en zonas de combate, las operaciones antisubmarino, la defensa de zonas de bases y actividades económicas y la lucha frente a ataques aéreos enemigos, lanchas no tripuladas y drones", ha dicho, antes de agregar que también trabajarán sobre "garantizar la seguridad de navegación y golpear objetivos enemigos y grupos navales". Para ello, ha destacado que en las maniobras estarán implicados "más de 150 buques de combate y apoyo, 120 aviones, diez sistemas de misiles costeros, 950 unidades de equipamiento militar y especial y más de 15.000 miembros del personal militar" del país euroasiático.