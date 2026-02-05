La Armada francesa incauta cargamentos de cocaína en la Polinesia y el Caribe

PARÍS, 5 feb (Reuters) - La Armada francesa incautó más de 4 toneladas de cocaína en la Polinesia Francesa e interceptó otra embarcación que transportaba la droga en el Caribe, informó el jueves la ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, en un momento en que Estados Unidos y otros países intensifican su lucha contra el tráfico de drogas.

Las autoridades locales de la Polinesia Francesa afirmaron que la incautación tuvo lugar el lunes, cuando un buque de la Armada, actuando a partir de información proporcionada por las aduanas francesas y neozelandesas, detuvo un barco sospechoso. La Armada encontró 174 paquetes de cocaína a bordo, informaron las autoridades en un comunicado.

El 16 de enero se produjo una interceptación previa de drogas en la Polinesia Francesa, en la que se incautaron casi 5 toneladas de cocaína, informaron las autoridades de la nación del Pacífico.

Las drogas no tenían como destino la Polinesia y fueron posteriormente destruidas, mientras que se permitió a la tripulación y al barco continuar su viaje de acuerdo con el derecho internacional.

Por otra parte, la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, dijo en un comunicado en X que se habían recuperado alrededor de 678 kg de cocaína de un barco en el Caribe, y que el barco había sido entregado a las autoridades de Barbados.

El Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías publicó un informe en diciembre en el que afirmaba que la cocaína había superado al cannabis como la droga ilegal más consumida en Francia.

Los delitos relacionados con las bandas de narcotraficantes están aumentando en Francia y, durante una visita a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, puso en marcha un plan múltiple para luchar contra la explosión del tráfico de drogas en América Latina, el Caribe y, cada vez más, en Europa.

París ha estado presionando para que la Unión Europea establezca un régimen de sanciones para abordar el problema. (Reporte de Sudip Kar-Gupta en Bruselas y Gianluca Lo Nostro en París; edición de John Irish y Toby Chopra; Editado en Español por Ricardo Figueroa)