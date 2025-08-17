La Armada también se moviliza para luchar contra los incendios

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Armada se ha sumado a la lucha contra los incendios forestales que afectan a varias zonas de España y, en concreto, efectivos de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' en San Fernando (Cádiz) han partido para sumarse a las labores de apoyo en la emergencia. La Armada ha explicado en un comunicado que ante la situación de incendios forestales generalizados en todo el noroeste de la península, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha solicitado su apoyo para los cometidos de vigilancia, apoyo y ayuda a la población en las zonas afectadas.

De esta forma, esta mañana personal del Segundo Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' (TEAR) ha conformado una unidad de entidad Subgrupo Táctico, integrada por aproximadamente 100 militares, que ha partido desde San Fernando para llevar a cabo los cometidos asignados. La Armada ya participaba con siete patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina (TERNOR) en Galicia en la operación 'Centinela Gallego 25', que se inició el pasado 15 de agosto para vigilar los montes gallegos y colaborar en la prevención de incendios forestales mediante actividades de presencia y disuasión.

Además de este apoyo del día de hoy, la Armada afirma que "se mantiene alistada para aportar las capacidades, en personas y medios, que se vayan solicitando, mostrando así su compromiso con la sociedad española, allí donde sea necesario".