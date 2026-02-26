La Asamblea de Ecuador aprueba cambios en la minería para atraer la inversión

QUITO, 26 feb (Reuters) - La Asamblea de Ecuador aprobó el jueves reformas planteadas por el presidente Daniel Noboa para impulsar la minería en el país, incluido un cambio en la entrega de los permisos ambientales, como parte de un esfuerzo por atraer la inversión necesaria a una industria que ha tenido dificultades para consolidarse.

Los cambios se aprobaron con 77 votos a favor de los 151 legisladores presentes en la sesión.

Uno de los cambios clave es la sustitución de la actual licencia ambiental por una "autorización ambiental" más amplia para la minería. La aprobación podría adoptar una de tres formas según el riesgo: una licencia completa, un registro ambiental o un certificado ambiental.

El Ministerio de Ambiente y Energía ha declarado que la licencia ambiental actual seguirá siendo necesaria para los proyectos mineros debido a su posible impacto y riesgo. Creen que la opción de los dos permisos adicionales, más simplificados para proyectos de menor impacto, ayudará a eliminar los obstáculos administrativos que históricamente han retrasado las inversiones.

Las reformas también buscan consolidar las fases de exploración, extendiéndolas a un máximo de 15 años bajo una sola autorización. (Reporte Alexandra Valencia. Editado por Javier López de Lérida)