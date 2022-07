La Asamblea de Panamá anuncia un nuevo plan de austeridad para contener la protestas

La Asamblea Nacional de Panamá ha anunciado este miércoles un plan de austeridad de nueve puntos a aplicar en la máxima brevedad de tiempo posible, mientras se cumplen diez días desde el inicio de las protestas en varios puntos del país por el mal uso de la finanzas públicas y el alto coste de vida.

Entre las medidas acordadas de urgencia por la junta directiva de la Asamblea están la suspensión de viajes y desplazamientos --tanto fuera como dentro de Panamá-- de los miembros del Gobierno y de otros altos funcionarios, de aumentos salariales y nuevos nombramientos, de jornadas de capacitación, servicios de publicidad, así como de la compra de equipos y material para las instituciones.

No obstante, no se contempla una eventual reducción de plantilla de la Asamblea, la cual no ha parado de crecer en los últimos años, tal y como se especuló durante la elaboración del plan, cuando se abordó la posibilidad de reducir un diez por ciento el personal y fomentar la jubilación anticipada de manera voluntaria.

La Asamblea Nacional ha hecho nuevamente un llamamiento a la población para que mantenga "la cordura" y "la sensatez", al mismo tiempo que invitaba a sindicatos y a al resto de organizaciones de la sociedad civil a "retomar los espacios de diálogo" como única "vía legítima" para superar estas crisis.

Los manifestantes, que protestan por los altos precios de los combustibles y los productos básicos, así como por el mal manejo de las finanzas públicas, han bloqueado algunas de las principales vías de acceso.

Todo acabó por estallar el pasado 1 de julio, cuando se conoció que la Asamblea inauguró un nuevo periodo de sesiones con un fastuoso banquete en el que corría el whisky de 400 dólares la botella, recuerda el diario panameño 'La Prensa'.

Este plan de austeridad llega pocos días después de que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunciara otras medidas en un intento por contener el descontento social, entre ellas la congelación del precio de los combustibles para los vehículos particulares y el de diez alimentos de la canasta básica.

Las medidas han sido consideradas insuficientes por los manifestantes, quienes tras una breve tregua, decidieron seguir con sus medidas de presión, ya fuera la huelga, como el sector de los docentes, o volver a las calles y reactivar los bloqueos de las principales vías de acceso a los núcleos urbanos.

Según datos que ofrece la Controlaría, son 5.650 los funcionarios que trabajan para la Asamblea Nacional, de los cuales 3.045 son eventuales. Ello supone solo en salarios un dispendio de 13.500 millones de dólares anuales. La plantilla ha ido en aumento, incluso en pandemia, cuando se anunció un plan de ahorro. Entre abril de 2021 y abril de 2022 se contrató a 1.727 nuevos empleados públicos, siendo así la entidad que más contrató.