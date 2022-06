La Asamblea del Barça ratifica las dos palancas económicas con un valor "mínimo" de 600 millones de euros

Joan Laporta: "El Barça es un coche de Fórmula 1 y nos lo encontramos sin gasolina y el motor gripado"

BARCELONA, 16 Jun. 2022 (Europa Press) -

La Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios del FC Barcelona ha ratificado este jueves las dos palancas económicas propuestas por la entidad azulgrana, entre ellas la autorización de la venta del 49,9 por ciento de BLM (Barça Licensing & Merchandising,S.L.) y el 25 por ciento de los derechos de televisión, dos operaciones con la que esperan conseguir como "mínimo" 600 millones de euros.

El Auditori 1899 se convirtió en el centro de operaciones y la Asamblea se constituyó en la segunda convocatoria a las 19:00 horas, con 636 socios compromisarios de un total de 4.478 citados de forma telemática. En la primera votación de BLM, 568 'culés' estuvieron de acuerdo de un total de 671, mientras que en la cesión de derechos televisivos dieron el 'sí' 494 personas de 586 compromisarios.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, presentó la primer orden del día, donde destacó la necesidad de llevar a cabo las dos operaciones económicas sometidas a votación. "El Barça es un coche de Fórmula 1 y nos lo encontramos sin gasolina y el motor gripado. Si activamos estas palancas, el coche, que ya ha arrancado, lo pasaríamos a boxes, conseguiríamos hacer una puesta a punto y ponerlo en parrilla para ganar", expresó en su discurso.

"Entre las dos operaciones como mínimo tenemos que hacer 600 millones de euros. Esta es la realidad, estamos débiles porque no tenemos dinero para fichar. No podemos combatir los ataques que intentan que no resurjamos como un gran club que somos", explicó el máximo dirigente sobre el capital previsto con el que esperan liquidar la actual deuda del club.

Barça Licensing & Merchandising,S.L.

Los socios autorizaron la adquisición por parte de uno o varios inversores de una participación minoritaria del capital social de la sociedad (hasta el 49,9 por ciento) de BLM, que incluyen las tiendas físicas, las ventas online, y a través de terceros (mayoristas), y productos bajo licencia.

Una sociedad que ha conseguido esta temporada unos ingresos de 56 millones de euros y, según la empresa externa KPMG, la valoración total de BLM estaría en torno los 600 y 700 millones. En este sentido, Laporta admitió que las cuatro ofertas que hay encima de la mesa, por la mitad del capital, son entre 200 y 300 millones de euros. Un plan de negocio a seis años que les permitiría facturar unos 1.200 millones de euros.

"Cuando llegamos estaba el Barça Corporate, que incluía BLM, Barça Studios, las Academias y el Innovation Hub. Por todo ello eran 200 millones y la mitad para el club, por eso no la hicimos. Ahora planteamos únicamente el 49,9 por ciento de BLM", añadió.

Cesión de una cuarta parte de los derechos de televisión

Tras más de tres horas de Asamblea, los socios compromisarios también ratificaron la segunda votación, que permite a la directiva ceder el 25 por ciento de los ingresos para la explotación de los derechos de televisión, correspondientes a la competición organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional y/o la obtención de financiación sobre la base de los citados derechos de televisión.

En esta línea, desde el club pedirán por cada diez por ciento, de la venta de derechos, 200 millones de euros en un plazo máximo de 25 años. "El 25% representa para nosotros el 5 por ciento del presupuesto del club. Es la palanca que tenemos más al alcance para neutralizar el resultado del ejercicio.", explicó el vicepresidente del área económica, Eduard Romeu, quien opinó que si no estuviesen en una situación delicada, "lo más inteligente sería hacer una operación de estas características".

En la última temporada, el Barça ingresó por derechos 1.697 millones de euros, de los cuales el 60 por ciento son derechos nacionales. Respecto al reparto de LaLiga, fue el club con mayor ingreso de la competición en la temporada 2020/21, con unos ingresos brutos de 166 millones.

"Si ingresamos cada año 166 millones y se mantiene constante son 41 millones menos por la reducción de una cuarta parte, pero estamos generando unos ingresos que compensarán esta reducción", matizó Laporta.

La intención de la institución azulgrana es tener la oportunidad de recomprar estas participaciones a final del mandato en 2026. "Son por un período determinado y no es por medio siglo. El Barça siempre tendrá la mayoría. Ni con todo el dinero del mundo ni con las presiones de los que no quieren que seamos una referencia en el mundo del fútbol, no conseguirán comprar nuestra esencia, la historia y la manera de entender el deporte, la sociedad y el país", sentenció el presidente del FC Barcelona tras más de cuatro horas de Asamblea.