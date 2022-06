La Asamblea Extraordinaria del Barça aprueba la venta de un 49 por ciento de BLM

Laporta: "Entre las dos operaciones como mínimo tenemos que hacer 600 millones"

BARCELONA, 16 Jun. 2022 (Europa Press) -

La Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios del FC Barcelona ha ratificado este jueves la primera votación sobre BLM (Barça Licensing & Merchandising,S.L.), para autorizar la venta de un 49,9 por ciento del capital social, con 568 votos favorables de los 671 compromisarios.

El Auditori 1899 se convirtió en el centro de operaciones y la Asamblea se constituyó en la segunda convocatoria a las 19:00 horas, con 636 socios compromisarios de un total de 4.478 citados de forma telemática. En la primera votación estuvieron presentes 830 personas, de los cuales votaron 671, entre ellos 65 en contra y 13 en blanco.

Los socios autorizaron la adquisición por parte de uno o varios inversores de una participación minoritaria del capital social de la sociedad (hasta el 49,9 por ciento) de BLM, que incluyen las tiendas físicas, las ventas online y a través de terceros (mayoristas) y productos bajo licencia.

Una sociedad que ha conseguido esta temporada unos ingresos de 56 millones de euros y, según la empresa externa KPMG, la valoración total de BLM estaría en torno los 600 y 700 millones. En este sentido, Laporta admitió que las cuatro ofertas que hay encima de la mesa, por la mitad del capital, son entre 200 y 300 millones de euros. Un plan de negocio a seis años que les permitiría facturar unos 1.200 millones de euros.

También, la intención de la institución azulgrana es tener la oportunidad de recomprar estas participaciones a final del mandato en 2026. Una palanca económica que variaría su precio dependiendo de los activos que formen parte, como el contrato con la marca Nike, aunque esperan incluir únicamente los royalties, es decir, 20 millones por temporada.

"Cuando llegamos estaba el Barça Corporate, que incluía BLM, Barça Studios, las Academias y el Innovation Hub. Por todo ello eran 200 millones y la mitad para el club, por eso no la hicimos. Ahora planteamos únicamente el 49,9 por ciento de BLM", añadió el presidente de la entidad, Joan Laporta.

Después de ratificar la primera votación, la Asamblea está sometiendo durante la noche del jueves la autorización para la venta del 25 por ciento de los derechos de televisión. "Entre las dos operaciones como mínimo tenemos que hacer 600 millones de euros", explicó el máximo dirigente, por lo que conseguiría liquidar la actual deuda de 600 millones.

Durante las primeras intervenciones, el expresidente Joan Gaspart mostró su descontento por la operación, aunque no hacerla "le gusta menos". Por ello, se dirigió a Laporta y espera que mañana pueda llamar a Tebas y decirle que "esté tranquilo, que no se preocupe y que se olvide de nosotros, solo por eso ya vale la pena", dijo.

Además, Gaspart mencionó que la famosa palanca no es económica. "Es una palanca deportiva. Mateu Alemany y Xavi deben tener medios para fichar un equipo, renovar a jugadores que sin esta palanca no podemos hacer. Ahora no hay excusas, la necesitamos para hacer un club más competitivo" apuntó.