La Asamblea Legislativa de El Salvador cierra la puerta a la despenalización del aborto

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha emitido un dictamen desfavorable contra una reforma que intentaba despenalizar el aborto bajo tres supuestos: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando la vida del niño sea inviable fuera del útero y en casos de violación a niñas, adolescentes y mujeres.

El dictamen ha salido adelante con 76 votos a favor y dos abstenciones. La diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas --el partido del presidente, Nayib Bukele--, ha asegurado que la reforma en inconstitucional.

"La reforma jamás va a garantizar el aborto porque es inconstitucional desde el artículo 1 de la Constitución", ha afirmado, según ha recogido el diario salvadoreño 'El Mundo'.

La iniciativa se conoce popularmente como 'Reforma Beatriz' en el país centroamericano, en reconocimiento de una mujer de 18 años embarazada y con un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Beatriz interpuso demandas contra el Estado salvadoreño para poder interrumpir su embarazo por los riesgos asociados a su enfermedad. Finalmente, murió debido a complicaciones en su salud.

Una comisión de la Asamblea ya rechazó la iniciativa, presentada por colectivos feministas a finales de septiembre. El Salvador tiene una prohibición total del aborto desde 1998, incluso en casos en los que la vida de la mujer está en riesgo o el embarazo es resultado de una violación. En la actualidad, más de 18 mujeres están en prisión tras ser acusadas de haber abortado.

Bukele, cuya formación tiene la mayoría en la Asamblea, ya descartó en septiembre algún tipo de reforma en la legislación relacionada con el derecho al aborto.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", publicó en su perfil de Facebook.