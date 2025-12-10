La Asamblea Nacional francesa aprueba el presupuesto de la seguridad social

Por Elizabeth Pineau y Leigh Thomas

PARÍS, 10 dic (Reuters) -

Los diputados franceses aprobaron el martes por un estrecho margen el presupuesto de la seguridad social para 2026, otorgando al primer ministro Sébastien Lecornu una victoria crucial, pero con un enorme coste político y financiero que podría seguir amenazando a su frágil Gobierno.

Lecornu pretende que el Parlamento apruebe el presupuesto general del Estado antes de finales de año, pero sus costosas concesiones para obtener el apoyo socialista en el proyecto de ley de financiación de la seguridad social han alienado a sus aliados y le han debilitado políticamente.

Aprobar un presupuesto "será difícil, quizá incluso más que en las últimas semanas", dijo Lecornu en un comunicado en las redes sociales tras la votación.

Los diputados aprobaron el proyecto de ley de la seguridad social por un margen de sólo 13 votos, lo que pone de relieve la precaria posición del Gobierno en una Asamblea Nacional dividida, donde ningún partido tiene mayoría.

La apuesta de Lecornu para ganarse el apoyo de los diputados socialistas ha tenido éxito, pero sólo a costa de hacer concesiones que han enfurecido a los aliados centristas y conservadores por su coste.

"Este es un presupuesto que sin duda permitirá al Gobierno y a (el presidente) Emmanuel Macron durar un poco más, pero llevará a Francia a un muro de ladrillos", dijo Bruno Retailleau, líder del conservador Los Republicanos.

Los socialistas respaldaron el proyecto de ley después de que Lecornu aceptara congelar la histórica reforma de las pensiones de Macron de 2023 hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

La aprobación asegura la financiación de la sanidad, las pensiones y el bienestar, aunque deja un déficit fiscal probablemente cercano a los 20.000 millones de euros. La seguridad social representa más del 40% del gasto público total de Francia.

Pero el alivio que la victoria suponga para Lecornu puede durar poco, ya que los parlamentarios se preparan para votar a finales de este mes el presupuesto general del Estado, actualmente en estudio en el Senado. El Gobierno pretende reducir el déficit presupuestario de Francia —que ya es uno de los mayores de la zona euro— a menos del 5% del PIB el año próximo. Pero tiene poco margen de maniobra en un Parlamento díscolo en ausencia de mayoría.

Las batallas presupuestarias ya han derribado tres Gobiernos desde que Macron perdió su mayoría parlamentaria en unas elecciones anticipadas el año pasado, incluido el gabinete de Michel Barnier, que fue objeto de una moción de censura por el presupuesto del año pasado.

(Información de Leigh Thomas y Elizabeth Pineau; información adicional de Inti Landauro; edición de William Maclean, Mark Potter, Gareth Jones y Cynthia Osterman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)