La Asamblea Nacional francesa descarta debatir la moción que pedía el cese de Macron

Francia.

La Asamblea Nacional francesa descarta debatir la moción que pedía el cese de Macron
Christophe Ena - AP

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La mesa directiva de la Asamblea Nacional francesa ha descartado admitir a trámite la moción presentada por más de un centenar de diputados de izquierdas para reclamar la destitución del presidente, Emmanuel Macron, a quien responsabilizan de la actual crisis política y de la caída de cuatro primeros ministros en aproximadamente un año.

La moción de destitución, promovida por La Francia Insumisa (LFI) y avalada por 104 diputados de varios partidos, ha recibido por parte de la mesa solo cinco votos a favor, mientras que otros tantos miembros se han abstenido y diez se han posicionado en contra.

LFI ha lamentado el resultado y ha señalado a la ultraderechista Agrupación Nacional y a sus cinco abstenciones, ya que consideran que es el partido de Marine Le Pen el que ha "salvado" a Macron de rendir cuentas por el "caos político" actual.

"Pese al discurso opositor de cara a la galería, la extrema derecha es la aliada objetiva de Emmanuel Macron y trabaja en la constitución de un bloque macro-lepenista", ha denunciado en un comunicado.

La izquierda ya había intentado promover en vano una primera moción contra Macron, a sabiendas de que, aunque hubiese sido admitida a trámite, no cuenta 'a priori' con los apoyos necesarios para cesar por la fuerza al presidente a través de la vía parlamentaria.

Esta segunda iniciativa coincide además con el último intento emprendido por el primer ministro interino, Sébastian Lecornu, para consensuar un nuevo Gobierno.

Este miércoles, y antes precisamente de verse con varias formaciones de izquierdas --no está LFI entre ellas--, se mostró optimista de cara a un posible acuerdo para aprobar los presupuestos de este año y "alejar" el adelanto electoral.

