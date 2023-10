La Asamblea Nacional electa en 2015 y controlada por la oposición venezolana ha expresado este sábado su "indignación y condena" a la solicitud de extradición dirigida a España del Tribunal Supremo de Justicia venezolano contra el dirigente opositor Antonio Ledezma, aunque sin mencionar su nombre.

Ledezma está acusado de traición a la patria por unas declaraciones en las que supuestamente reconoce una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Esta acción forma parte de una ola sistemática de acusaciones falsas y violación de los derechos humanos de todos los venezolanos, con el objetivo de perseguir y amedrentar a quienes hemos desenmascarado su régimen criminal, que no atiende el clamor del pueblo venezolano", ha señalado la Asamblea Nacional disidente.

El órgano ha subrayado que "no descansaremos en la labor de defensa de los activos de todos los venezolanos y la construcción de la unidad necesaria para viabilizar una salida a la opresión que viven todos los venezolanos".

Asimismo, han hecho un "llamado de unidad de todos los sectores democráticos para que estas persecuciones cesen de una vez por todas y juntos podamos alcanzar la libertad y la democracia en nuestro país".

Las autoridades venezolanas han solicitado a España la extradición del exalcalde de Caracas asumiendo "el firme compromiso" de que "será juzgado en territorio venezolano con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución".

La Fiscalía de Venezuela anunció en agosto la interposición de una nueva orden de arresto contra Ledezma, "por traición a la patria, conspiración, incitación a delinquir y asociación a delinquir".

Entonces, el propio Ledezma, en declaraciones a Europa Press, declaró que confiaba en que "ningún gobierno democrático se preste para tramitar órdenes de extradición que son completamente arbitrarias". "No me he callado y no me van a callar", aseveró desde España, donde vive exiliado.