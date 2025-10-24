La Asean recibirá a Trump mientras EE.UU. y China intentan evitar una escalada de la guerra comercial

Por Rozanna Latiff

KUALA LUMPUR, 24 oct (Reuters) -

El bloque de naciones del Sudeste Asiático acogerá este fin de semana a líderes mundiales en una cumbre que se celebrará paralelamente a las cruciales conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y que servirá como primera parada de la gira del presidente estadounidense Donald Trump.

En su reunión anual en la capital de Malasia, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) abogará por el multilateralismo comercial y por estrechar lazos con nuevos socios, al tiempo que gestionará las consecuencias de la ofensiva arancelaria mundial de Trump.

Trump estará en Kuala Lumpur el domingo para iniciar un viaje de cinco días por Malasia, Japón y Corea del Sur, destinado a reforzar sus credenciales diplomáticas, mientras dirigentes estadounidenses y chinos trabajan para de la guerra comercial antes de su reunión prevista con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur la próxima semana.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA CUMBRE DE LA ASEAN

Los líderes se reunirán el domingo antes de los compromisos con socios como Trump, el primer ministro chino Li Qiang, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el sudafricano Cyril Ramaphosa y la recién elegida primera ministra japonesa Sanae Takaichi.

"Esto representa una nueva dirección estratégica para Malasia y la ASEAN en la expansión de los lazos diplomáticos y comerciales con otras regiones, incluidas África y América Latina", dijo el miércoles el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, anfitrión de la cumbre.

La ASEAN, que también incluye a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, dará formalmente la bienvenida a Timor Oriental como su undécimo miembro el domingo.

Conocido comúnmente como Timor Oriental, su adhesión a la ASEAN se considera una victoria política para uno de los países más pobres del mundo, aunque los analistas afirman que los beneficios económicos siguen siendo inciertos.

TRUMP PRESENCIARÁ EL ACUERDO DE ALTO EL FUEGO ENTRE TAILANDIA Y CAMBOYA

El alcance regional de la ASEAN llega incluso cuando su unidad sigue siendo puesta a prueba por disputas internas.

Las tensiones fronterizas entre Tailandia y Camboya desembocaron en julio en un mortífero conflicto de cinco días en el que murieron decenas de personas y unas 300.000 se vieron desplazadas temporalmente en los enfrentamientos más intensos de su historia reciente.

Malasia contribuyó a garantizar un alto el fuego inicial el 28 de julio, ayudada por las decisivas llamadas de Trump a los líderes de ambos países.

El ministro de Defensa tailandés, Natthaphon Narkphanit, dijo esta semana que ambos países han hecho "progresos significativos" en un acuerdo de alto el fuego más amplio, que requerirá que ambas partes retiren todas las minas y artillería pesada de sus fronteras.

Se espera que el acuerdo se firme el domingo en presencia de Trump, según altos cargos malasios.

DIVISIÓN SOBRE MYANMAR

Sin embargo, la ASEAN sigue dividida sobre cómo poner fin a la mortífera guerra civil en Myanmar, desencadenada por un golpe militar en 2021.

Los combates se han intensificado a pesar de los repetidos llamamientos a la desescalada, y la ASEAN ha hecho pocos progresos para conseguir que los gobernantes militares de Myanmar se adhieran a un plan de paz que acordó meses después del golpe.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN debatirán el viernes si envían observadores regionales a las elecciones generales de Myanmar, según dijo esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan.

Los críticos han tachado las elecciones, que comenzarán en diciembre, de simulacro para legitimar el Gobierno militar.

