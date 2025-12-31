'La asistenta', la secuela de 'El Médico' y 'Rondallas' estrenan mañana la cartelera de 2026

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - La cartelera de 2026 se estrena este jueves, 1 de enero, con la secuela de 'El médico', el thriller basado en el éxito literario de 'La asistenta' y la comedia protagonizada por Javier Gutiérrez 'Rondallas'. La película familiar 'Abuela tremenda' y la cinta de animación 'Los guardianes del diente mágico', también estarán desde este jueves en las salas. Basada en el fenómeno literario del mismo nombre escrito por Freida McFadden, Paul Feig dirige 'La asistenta', la cinta en la que una joven, con un pasado complicado, comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde. Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar y Michele Morrone, protagonizan la cinta. 'El médico II', la esperada secuela de la epopeya histórica que se estrenó en 2013, llega a la cartelera española este jueves. Convirtiéndose rápidamente en un fenómeno internacional, la primera parte superó el millón de espectadores en España y recaudó más de 50 millones de euros a nivel mundial. Bajo la dirección de Philipp Stölzl, quién ya estuvo al frente hace más de 10 años, 'El médico II' es una historia sobre el amor, el dolor, las religiones del mundo y la medicina que, en esta ocasión, pone el foco sobre los primeros estudios sobre salud mental. Javier Gutiérrez protagoniza 'Rondallas', la comedia dirigida por Daniel Sánchez Arévalo en la que dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los vecinos deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo. María Vázquez, Fer Fraga, Judith Hernández, Tamar Novas y Carlos Blanco completan el reparto. Y para el público familiar llega la comedia 'Abuela tremenda' que encarga Elena Irureta acompañada por Toni Acosta bajo la dirección de Ana Vázquez. Toñi no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija Daniela la trae un poco de cabeza, pero su nieta Alexia la adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia a un retiro rural de su empresa, Toñi sin duda se presentará allí con su caravana para pasar tiempo con su nieta y animar el cotarro a toda costa. 'Los guardianes del diente mágico' es una cinta de animación entre humor, emoción, descubrimientos y un toque de romance juvenil, una aventura que celebra la diversidad, el valor y la importancia de mirar más allá de las diferencias.