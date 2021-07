La Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos anuncia nuevos miembros

HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--jul. 27, 2021--

La Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos (Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA), organización comercial global creada para promover los beneficios ecológicos de la fabricación de aditivos (additive manufacturing, AM), anunció hoy que otras ocho compañías de AM líderes se han unido al grupo comercial para promover la sostenibilidad en la AM, con lo que su membresía incluye a 28 entidades.

Como nuevo miembro fundador que se suma, se encuentra Stratasys, líder mundial en soluciones de impresión 3D de polímeros para industrias como la aeroespacial, automotriz, productos de consumo y atención médica. Stratasys se desempeñará junto con los miembros fundadores existentes ExOne, pionero y líder mundial en sistemas de impresión 3D industrial que utiliza la tecnología de impresión 3D Binder Jet; QC Laboratories, un laboratorio avanzado de pruebas no destructivas centrado en componentes de la AM; Sintavia, un proveedor de soluciones de diseño e impresión 3D de una nueva generación de componentes de vuelo y lanzamiento; y Taiyo Nippon Sanso Corporation (una de las compañías operativas de Nippon Sanso Holdings Corporation), proveedor de gases industriales estables para una amplia variedad de industrias globales. Estos cinco miembros fundadores determinarán la dirección estratégica de la AMGTA, supervisarán la gestión y considerarán los futuros proyectos de investigación que los miembros puedan votar para comisionar.

Entre los nuevos miembros participantes que se unen a la AMGTA, se encuentran: 3D Metalforge, una compañía global de AM que brinda mayor valor a sus clientes a través de tecnologías de fabricación de aditivos nuevas e innovadoras; 3D Systems, el líder en habilitar soluciones de fabricación de aditivos para aplicaciones en mercados en crecimiento que demandan productos de alta confiabilidad; 3YOURMIND, un proveedor de soluciones de software de fabricación ágil dedicado a optimizar el flujo de trabajo de fabricación de aditivos; AMT, líder mundial en sistemas automatizados de suavizado de vapor químico (posprocesamiento) para piezas fabricadas aditivamente; Hyperion Metals, una empresa enfocada en Tennessee que desarrolla polvos metálicos de titanio sin carbono y sostenibles para la creciente industria de fabricación de aditivos; NatureWorks, una empresa de biotecnología líder en el mundo que utiliza plantas para convertir gases de efecto invernadero como el CO2 en un biopolímero llamado Ingeo; y The Barnes Global Advisors, la consultora independiente de ingeniería fabricación avanzada más grande del mundo.

Estos nuevos miembros participantes servirán junto con los miembros participantes existentes AMEXCI, BASF 3D Printing Solutions, Danish AM Hub, DyeMansion, EOS, Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT), GE Additive, HP, Materialise, National Manufacturing Institute Scotland, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, SLM Solutions, Stryker, TRUMPF y 6K.

“Me entusiasma darle la bienvenida a la compañía a Stratasys como un nuevo miembro fundador, así como a cada una de nuestras nuevas compañías miembros participantes”, expresó Sherry Handel, directora ejecutiva de la AMGTA. “Su promesa colectiva de apoyar la misión de nuestro grupo comercial posiciona correctamente a la AMGTA para un crecimiento continuo y el financiamiento de nuevos proyectos de investigación de sostenibilidad en la fabricación de aditivos. Espero trabajar con cada uno de nuestros miembros a medida que ampliamos la AMGTA como el recurso clave de la industria comprometido con la promoción de la sostenibilidad en el sector de la industria de AM”.

Acerca de AMGTA. La AMGTA se lanzó en noviembre de 2019 para promover los beneficios ambientales de la fabricación de aditivos (AM) sobre los métodos tradicionales de fabricación. La AMGTA es una organización no comercial, no afiliada, abierta a cualquier fabricante de aditivos o partes interesadas de la industria que cumpla con ciertos criterios relacionados con la sostenibilidad de la producción o el proceso.

