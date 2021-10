23-10-2021 La Asociación de Ex Jugadores del CD Teruel donará a La Palma 4.500 euros recaudados en un partido benéfico. La Asociación de Ex Jugadores del CD Teruel va a enviar al Cabildo Insular de La Palma los 4.500 euros recaudados en el partido benéfico del pasado sábado frente a la Agrupación de Ex Futbolistas de la UD Levante, para ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. DEPORTES AYUNTAMIENTO DE TERUEL