La Asociación de la industria de equipos sanitarios de Japón: Los envíos de asientos de inodoro con aspersor de agua tibia alcanzan los 100 millones de unidades en Japón

La Asociación de la industria de equipos sanitarios de Japón, que está compuesta por empresas japonesas dedicadas a la fabricación de inodoros (sede central: Nagoya, Aichi, Japón. Presidente: Noriaki Kiyota [presidente y director representante de TOTO Ltd.], en lo sucesivo la “Asociación”) se complace en anunciar que desde que la industria comenzó a rastrear las estadísticas en 1987, la cantidad de envíos de asientos de inodoro con aspersor de agua tibia alcanzó los 100 millones de unidades a partir de junio de 2022.

El camino a las 100 millones de unidades

El inicio de la importación y venta de inodoros y asientos de inodoro con funcionalidad de lavado con agua tibia en Japón en 1964 provocó cambios importantes en el “lavado de traseros” en los inodoros japoneses. Al principio, las ventas estaban dirigidas a las instalaciones médicas y el uso no estaba generalizado. Más tarde, comenzó la producción nacional y las empresas lanzaron iniciativas que incluían el desarrollo y la mejora de los productos, así como promociones de ventas para incentivar el uso en los hogares comunes. Eventualmente, más residentes de Japón llegaron a reconocer estos productos después de un comercial de televisión en 1982. Una vez que las personas experimentaron la comodidad de un asiento de inodoro tibio y la refrescante satisfacción de la higiene personal, no pudieron vivir sin él. Se difundió la buena reputación y estos productos finalmente fueron aceptados por el público en general.

Las empresas miembros de la Asociación han trabajado continuamente para mejorar estos productos y promover un mayor uso, mediante nuevas propuestas y actualizaciones que reflejen las necesidades de los consumidores en múltiples aspectos: la función, la comodidad, la higiene, el diseño y la eficiencia energética. Actualmente, en 2022, las tasas de uso en los hogares en general superaron el 80 %. Esto significa que, finalmente, puede afirmarse que estos productos se utilizan en la mayoría de los hogares en general con inodoros de descarga. Del mismo modo, debido a que los asientos de inodoro con aspersor de agua tibia tienen una buena reputación por su comodidad, también se adoptaron ampliamente para su uso en lugares públicos como edificios de oficinas, instalaciones comerciales, hoteles, trenes y estaciones de tren.

Artículo imprescindible para baños japoneses

De acuerdo con una encuesta de concientización realizada por la Asociación en 2022 entre los usuarios de asientos de inodoro con aspersor de agua tibia en Japón, la razón principal para su uso fue “Es higiénico y se siente bien al usarlo”. Además, al 97 % de los encuestados les gustaría seguir usando los asientos de inodoro de lavado con agua tibia, lo que indica que una vez que los usan, les resulta tan cómodo que no querrán renunciar a ellos.

Mientras tanto, fuera de Japón, la demanda en otros países de América, Europa, Asia y Medio Oriente ha crecido últimamente, a medida que aumenta el interés por la higiene y el mercado internacional de asientos de inodoro con aspersor de agua tibia continúa expandiéndose cada año. En particular, se observó un aumento repentino de la demanda en América del Norte en 2020, lo que avivó la expectativa de un uso más amplio en el futuro cercano.

La Asociación y sus miembros, fabricantes japoneses de asientos de inodoro con aspersor de agua tibia, se dedican a realizar mejoras reales en la cultura de los baños en todo el mundo a través del uso más amplio de asientos de inodoro con aspersor de agua tibia higiénicos y cómodos en todos los países.

Encuesta de concientización para los usuarios de asientos de inodoro con aspersor de agua tibia

Método de la encuesta: Cuestionario en línea Objetivos de la encuesta: Usuarios de asientos de inodoros de lavado con agua tibia de 10 a 79 años de edad que viven en Japón. Hay 150 encuestados para cada grupo de edad, en un total de 2100 encuestados. Período de la encuesta: Desde el 4 de febrero de 2022 (viernes) hasta el 7 de febrero de 2022 (domingo)

[ Resumen de los resultados de la encuesta ]

El motivo principal de uso fue “Es higiénico y se siente bien al usarlo”. Cuando se les preguntó por qué usan asientos de inodoro con aspersor de agua tibia, la mayoría de los encuestados dijo que “Elimina bien los desechos y me mantiene limpio” (82 %), mientras que casi la mitad de los encuestados dijo “Se siente bien y refrescante” (48 %).

El 97 % de los encuestados dijo “Quiero seguir usándolo”. Con respecto a su intención de continuar usando asientos de inodoro de agua tibia en el futuro, el 86 % de los encuestados dijo que le gustaría seguir usándolos y el 11 % dijo que preferiría seguir usándolos.

Más información sobre la Asociación de la industria de equipos sanitarios de Japón

La Asociación de la industria de equipos sanitarios de Japón es una organización industrial compuesta por fabricantes de equipos de inodoros que manejan productos tales como accesorios sanitarios (inodoros grandes y pequeños) y asientos de inodoros de lavado con agua tibia. La Asociación de la industria de equipos sanitarios de Japón opera el sitio web JAPAN TOILET INFORMATION (INFORMACIÓN SOBRE INODOROS DE JAPÓN), que se dedica a proporcionar información sobre las condiciones de los baños en Japón (uso, señalización, etc.) para visitantes extranjeros. ( https://www.sanitary-net.com/utsukushitoilet/en/ )

[ Empresas miembro (en el mes de junio de 2022, en orden alfabético) ]

Aisin Corporation, Asahi Eito Co., Ltd., Janis Ltd., Lixil Corporation, Panasonic Holdings Corporation, SAN-EI Faucet Mfg Co., Ltd, Toshiba Lifestyle Products & Corporación de Servicios, TOTO Ltd.

